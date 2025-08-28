Νέα διαβούλευση για συμβάσεις καταναλωτικής πίστωσης

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από τις 12 Αυγούστου το προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο: «Ο περί των Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές Νόμος του 2025».

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσε ότι η νέα διαβούλευση διεξάγεται μετά από ουσιαστικές τροποποιήσεις που έγιναν στο αρχικό προσχέδιο νομοσχεδίου, βάσει των σχολίων και εισηγήσεων που υποβλήθηκαν κατά την προηγούμενη φάση της διαβούλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε από 14 Οκτωβρίου έως 25 Νοεμβρίου 2024. Όλες οι υποβληθείσες παρατηρήσεις μελετήθηκαν ενδελεχώς και, όπου ήταν δυνατό, ενσωματώθηκαν στο αναθεωρημένο προσχέδιο.

Το προσχέδιο του νομοσχεδίου ετοιμάστηκε για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Οδηγία (ΕΕ) 2023/2225 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Οκτωβρίου 2023 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές και την κατάργηση της οδηγίας 2008/48/ΕΚ.

Η εν λόγω Οδηγία (οδηγία για την καταναλωτική πίστη) στοχεύει στην προσαρμογή της καταναλωτικής πίστης στις νέες μορφές πίστωσης που διατίθενται μέσω του διαδικτύου και στους κινδύνους που σχετίζονται με αυτές, καθώς και στην απάλειψη κάποιων ασαφών διατυπώσεων που υπήρχαν στην καταργηθείσα Οδηγία 2008/48/ΕΚ, οι οποίες είχαν δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποκλίνουσες διατάξεις που έβαιναν εκείνων που προβλέπονταν σε αυτή.

Τι επιδιώκει η οδηγία

Επιγραμματικά, η Οδηγία επιδιώκει:

Την επίτευξη μεγαλύτερης εναρμόνισης όσον αφορά τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης, μέσω της προώθησης μιας πιο ομοιόμορφης προσέγγισης για τη χορήγηση πιστώσεων στους καταναλωτές στα διάφορα κράτη μέλη και τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής σε σχέση με την Οδηγία 2008/48/ΕΚ με τη συμπερίληψη, μεταξύ άλλων, σε αυτό συμβάσεων πίστωσης που αφορούν συνολικό ποσό πίστωσης κάτω των €200, συμβάσεων πίστωσης στις οποίες η πίστωση χορηγείται άτοκα και χωρίς άλλες επιβαρύνσεις, συμβάσεων πίστωσης που αφορούν συνολικό ποσό πίστωσης μέχρι €100.000 και συμβάσεων πίστωσης από πάροχους πιστωτικών υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Τη θέσπιση μέτρων που να διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές ενημερώνονται με σαφή και κατανοητό τρόπο σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβάσεων πίστωσης που συνάπτουν, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν συνετές οικονομικές αποφάσεις.

Να συμβάλει στη μείωση της υπερχρέωσης, προάγοντας την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για το κόστος που συνδέεται με τη χορήγηση πιστώσεων, μέσω της υποχρεωτικής παροχής ορισμένων πληροφοριών από τους πιστωτικούς φορείς και τους μεσίτες πιστώσεων, ακόμη από το στάδιο της διαφήμισης. Η υποχρεωτική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των καταναλωτών, η παροχή επαρκών πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης και τυχόν παρεπόμενες υπηρεσίες, καθώς και ο προσδιορισμός του τρόπου άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης, είναι επίσης ορισμένες από τις διατάξεις της Οδηγίας που θα συμβάλουν στην υλοποίηση του στόχου αυτού.

Περαιτέρω στο πλαίσιο εναρμόνισης με το άρθρο 41(4) της εν λόγω Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2225, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ετοίμασε νομοσχέδιο που τροποποιεί τον «περί της Συνεργασίας Μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών για την Επιβολή της Νομοθεσίας για την Προστασία των Καταναλωτών Νόμο 154(I)/2020

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει οποιαδήποτε σχόλια/ εισηγήσεις το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2025.