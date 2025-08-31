Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Καθοριστικός ο ρόλος εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων στην πρόοδο ΜΕΔ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Η Κομισιόν επικροτεί την πρόοδο στα ΜΕΔ

Σημαντική πρόοδος στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με ειδική ανάλυση που περιέχεται σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εις βάθος επισκόπηση (in-depth review) της κυπριακής οικονομίας. Σε αυτή την πορεία καθοριστικός είναι ο ρόλος των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων. Από τα στοιχεία της έκθεσης προκύπτει ότι οι εκποιήσεις δεν αποτελούν την κύρια λύση για την είσπραξη οφειλών, αλλά την τελευταία. Προχωρώντας σε μια ιστορική αναδρομή στην ανάλυση υπό τον τίτλο «Ο αντίκτυπος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην κυπριακή οικονομία...

