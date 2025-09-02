Οδηγίες Διαχειριστή Συστήματος Διανομής για εμπορική λειτουργία ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού

Ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) ενημερώνει ενόψει της εμπορικής λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), την 1η Οκτωβρίου 2025 θα πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες /να προβούν στις πιο κάτω ενέργειες για την ομαλή ένταξή τους στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού.

1. Μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2025 θα πρέπει να αποσταλούν στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) τα επικαιροποιημένα χαρτοφυλάκια των συμμετεχόντων, για έλεγχο, τυχόν διορθώσεις και ενημέρωση του Λειτουργού Αγοράς. Σημειώνεται ότι στα χαρτοφυλάκια θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι πελάτες τους για την 1η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία έναρξης της εμπορικής Λιτουργίας της ΑΑΗ.

2. Σύμφωνα με τη διαδικασία Αλλαγής Προμηθευτή, θα πρέπει να αποσταλούν έγκαιρα οι αιτήσεις τους για αλλαγή Προμηθευτή, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2025, ώστε να περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιο τους με την έναρξη της ΑΑΗ.

3. Άμεση διευθέτηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύνδεσής τους με το σύστημα Metering Data Management System (MDMS) του ΔΣΔ πριν τις 20 Σεπτεμβρίου 2025, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα πιστοποιημένα μετρητικά δεδομένα των πελατών τους και όλων όσων εκπροσωπούν.

Σημειώνεται ότι η τήρηση των πιο πάνω είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορούν να συμμετέχουν στην ΑΑΗ. Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή τους δεν θα είναι δυνατή.

Ο ΔΣΔ παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερομένων για παροχή κάθε μορφής υποστήριξη για την ολοκλήρωση των πιο πάνω.