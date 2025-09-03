Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τι δείχνουν νέα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας

Μικτές τάσεις στα καταθετικά και δανειστικά επιτόκια Ιουλίου, δείχνουν νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα.

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε μείωση στο 1,08%, σε σύγκριση με 1,13% τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες παρουσίασε αύξηση στο 1,21%, σε σύγκριση με 1,18% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια δανείων

Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε αύξηση στο 7,40%, σε σύγκριση με 7,01% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 3,87%, σε σύγκριση με 3,95% τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται ότι, το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων των ΝΧΙ αποτελείται από διάφορα είδη τέτοιων δανείων, όπως π.χ. δάνεια για πρώτη κατοικία, για εξοχικό κλπ., τα οποία φέρουν διαφορετικό ρίσκο και επιτόκιο. Η σύσταση του εν λόγω χαρτοφυλακίου μεταβάλλεται από μήνα σε μήνα, με αποτέλεσμα το ύψος του σταθμικού μέσου επιτοκίου να επηρεάζεται από την πιο πάνω μεταβολή, ανεξαρτήτως από τις αυξήσεις ή τις μειώσεις των επιτοκίων των ΝΧΙ.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. παρουσίασε μείωση στο 4,29%, σε σύγκριση με 4,39% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψε αύξηση στο 4,29%, σε σύγκριση με 4,04% τον προηγούμενο μήνα.

Σύγκριση  με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης

Σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης, το ύψος των επιτοκίων δανείων στην Κύπρο είναι κοντά στον αντίστοιχο διάμεσο της Ευρωζώνης. Πιο συγκεκριμένα, το επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων προς νοικοκυριά ανήλθε τον Ιούλιο 2025 στο 4,05%, σε σύγκριση με 3,96% για τις χώρες της ευρωζώνης.

Επιπλέον, το επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ανήλθε στο 4,31%, σε σύγκριση με 3,79% για τις χώρες της ευρωζώνης.

