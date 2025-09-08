Δεν πείστηκαν οι συντεχνίες- Θα βροντοφωνάξουν ΑΤΑ στη φιλοσοφία της την Πέμπτη

Δεν πείστηκαν οι συντεχνίες από την πρόταση της κυβέρνησης που παρουσίασε σήμερα προφορικά ο υπουργός εργασίας Γιάννης Παναγιώτου.

Σε κοινή ανακοίνωση των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΔΕΟΚ, αναφέρεται ότι στην σημερινή σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, «οι εργοδότες επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά, την πάγια θέση τους, για αλλαγές στις προϋποθέσεις παραχώρησης της ΑΤΑ, που ουσιαστικά αποδομούν τον θεσμό. Πρόσθετα, τόνισαν ότι δεν αποδέχονται καμία ρύθμιση που να διαφοροποιεί το υφιστάμενο ποσό καταβολής της ΑΤΑ».

«Ακόμα και στην θετική αναφορά του Υπουργού, για συζήτηση καθολικής ΑΤΑ, οι εργοδότες την απέρριψαν άμεσα και κατηγορηματικά», προσθέτουν.

«Ουσιαστικά στην σημερινή συνάντηση δεν προέκυψε οτιδήποτε θετικό που να διαφοροποιεί τα μέχρι σήμερα αρνητικά δεδομένα. Ως και τούτου καλούμε όλους του εργαζόμενους να δώσουν μαζικά και δυναμικά το παρόν τους στις απεργιακές κινητοποιήσεις της ερχόμενης Πέμπτης, 11 Σεπτεμβρίου, 2025 όπως έχουν προγραμματιστεί».

«Όλοι μαζί στον αγώνα για : Α.Τ.Α. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ», καταλήγουν.