Σε εβδομαδιαία κέρδη επέστρεψε το ΧΑΚ

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Παρασκευή στις 291 μονάδες, παρουσιάζοντας μικρή πτώση σε ποσοστό 0,19%

Σε ανοδική πορεία επανήλθε στην δεύτερη εβδομάδα Σεπτεμβρίου το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, μετά τις απώλειες του προηγούμενου πενθήμερου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Παρασκευή στις 291 μονάδες, παρουσιάζοντας μικρή πτώση σε ποσοστό 0,19%. Σε εβδομαδιαία βάση η αγορά παρουσίασε κέρδη σε ποσοστό 0,52%, μετά τις απώλειες 1,4% της προηγούμενης εβδομάδας.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 176,84 μονάδες με πτώση 0,22%. Η ημερήσια αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €426.229. 

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά κατέγραψε πτώση 0,13% και η Εναλλακτική Αγορά υποχώρησε 0,91%, ενώ χωρίς μεταβολή έκλεισαν τα Ξενοδοχεία και οι Επενδυτικές Εταιρείες.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών €188.720 (τιμή κλεισίματος €7,62 – άνοδος 2,14%) και ακολούθησαν οι μετοχές της Atlantic Insurance με όγκο €80.498 (τιμή κλεισίματος €2,52 – πτώση 4,55%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο €78.207 (τιμή κλεισίματος €1,46 – άνοδος 0,69%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €30.980 (τιμή κλεισίματος €4,42 ευρώ – πτώση 0,45%) και της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο €23.932 (τιμή κλεισίματος €1,68 - χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 132. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

