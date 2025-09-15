Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Τηλεργασία: Ενσωματώνουν αλλαγές για προσωπικά δεδομένα- Τι δηλώνει στον «Π» η Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Με βάση διαβούλευση που έγινε την Παρασκευή υπό την αιγίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, πριν ενεργοποιηθεί η τηλεργασία θα πρέπει να υποβληθεί από το εν λόγω τμήμα εκτίμηση αντικτύπου που προβλέπεται από τον γενικό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην αρμόδια επίτροπο και να τύχει έγκρισης

Στο εγχειρίδιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) για την τηλεργασία, θα ενσωματωθούν οι απόψεις της επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαΐδου. Όπως ανέφερε στον «Π», η κ. Νικολαΐδου, με βάση διαβούλευση που έγινε την Παρασκευή υπό την αιγίδα του ΤΔΔΠ, πριν ενεργοποιηθεί η τηλεργασία θα πρέπει να υποβληθεί από το εν λόγω τμήμα εκτίμηση αντικτύπου που προβλ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών ΔεδομένωνΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝπροσωπικά δεδομέναΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited