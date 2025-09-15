Τηλεργασία: Ενσωματώνουν αλλαγές για προσωπικά δεδομένα- Τι δηλώνει στον «Π» η Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου

Στο εγχειρίδιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) για την τηλεργασία, θα ενσωματωθούν οι απόψεις της επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαΐδου. Όπως ανέφερε στον «Π», η κ. Νικολαΐδου, με βάση διαβούλευση που έγινε την Παρασκευή υπό την αιγίδα του ΤΔΔΠ, πριν ενεργοποιηθεί η τηλεργασία θα πρέπει να υποβληθεί από το εν λόγω τμήμα εκτίμηση αντικτύπου που προβλ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!