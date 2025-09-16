Είκοσι προτάσεις ΑΚΕΛ για τη φορολογική μεταρρύθμιση

Υπόμνημα για τη φορολογική μεταρρύθμιση προς τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό με 20 συγκεκριμένες προτάσεις, κατέθεσε το ΑΚΕΛ.

Σε δήλωση του επικεφαλής οικονομίας του ΑΚΕΛ, Χάρη Πολυκάρπου, αναφέρεται ότι η πρόταση της κυβέρνησης για τη φορολογική μεταρρύθμιση είναι «άδικη και ανισομερής». «Ενισχύει τις εισοδηματικές ανισότητες, βάζει περισσότερους φόρους στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, δίνει ψίχουλα στη μεσαία τάξη αλλά χαρίζει εκατομμύρια στα golden boys της οικονομίας από τα υπερκέρδη και το συσσωρευμένο πλούτο», τονίζει.

Το ΑΚΕΛ έχει ολοκληρωμένη πρόταση για τη φιλοσοφία και τους στόχους της φορολογικής μεταρρύθμισης, σημειώνει.

Οι προτάσεις

Στις προτάσεις του ΑΚΕΛ είναι η αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος λαμβάνοντας υπόψη και τις διαχρονικές αυξήσεις τιμών, με δικαιότερους συντελεστές εισοδήματος για να στηρίζει πολύ περισσότερο τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.

Παράλληλα, το κόμμα εισηγείται μόνιμες μειώσεις στο ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα καύσιμα και σε βασικά προϊόντα, μη επιβολή των λεγόμενων πράσινων φορολογιών, μείωση του φορολογικού και διοικητικού βάρους για τις μικρές -οικογενειακές- επιχειρήσεις και πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς.

Επίσης, ζητά επέκταση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους για να στηρίξει τα νεαρά ζευγάρια, τη στέγη, τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

«Για να γίνουν όλα αυτά το κράτος θα πρέπει παράλληλα να διασφαλίσει τα δημόσια έσοδα. Προς αυτή την κατεύθυνση το ΑΚΕΛ έχει προτείνει στην κυβέρνηση να φορολογήσει το συσσωρευμένο πλούτο, τα υπερκέρδη στην οικονομία αλλά και την μεγάλης αξίας ακίνητη περιουσία», τόνισε.

«Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι σημαντικό να προχωρήσει. Πιο σημαντικό όμως είναι να προχωρήσει προς τη σωστή κατεύθυνση για να στηρίξει την πλειοψηφία της κοινωνίας, τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και τις μικρές -οικογενειακές- επιχειρήσεις», κατέληξε.