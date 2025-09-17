Μικρή άνοδος την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο

Μικρή άνοδο παρουσίασε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, μετά τις σημαντικές πιέσεις που δέχθηκε την προηγούμενη ημέρα. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 290,44 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,28%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 176,51 μονάδες με άνοδο 0,30%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €799.022.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, η Κύρια Αγορά σημείωσε άνοδο 0,32%, οι Επενδυτικές Εταιρείες κατέγραψαν αύξηση 0,68% και η Εναλλακτική Αγορά έκλεισε με κέρδη 0,45%. Χωρίς μεταβολή παρέμειναν τα Ξενοδοχεία.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών €587.971 (τιμή κλεισίματος €7,48 – πτώση 1,06%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο €68.347 (τιμή κλεισίματος €1,41 – πτώση 2,76%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο €68.277 (τιμή κλεισίματος €1,70 - άνοδος 0,59%), της Atlantic Insurance με €62.597 (τιμή κλεισίματος €2,52 – άνοδος 0,80%) και της Πανδώρα Επενδύσεις με €3.455 (τιμή κλεισίματος €0,188 – πτώση 2,59%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 1 παρέμεινε αμετάβλητη. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 204.

Εξάλλου, η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανακοίνωσε, μέσω του ΧΑΚ, τα αποτελέσματα της πρόσκλησης της Εταιρίας στους κατόχους των υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου, ονομαστικής αξίας ύψους €300 εκατ. με ημερομηνία λήξης τον Οκτώβριο 2031 (EUR 300 mn Fixed Rate Reset Tier 2 Capital Notes) με την οποία καλούνται να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου τους για αγορά από την Εταιρία σε μετρητά με τιμή αγοράς ίση με 102,3% της ονομαστικής τους αξίας.

Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι θα πληρώσει τον δεδουλευμένο τόκο στα Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου μέχρι (αλλά εξαιρουμένης) την ημερομηνία διακανονισμού στις 18 Σεπτεμβρίου 2025.

Προσθέτει ότι έλαβε έγκυρες προσφορές για συνολικό ονομαστικό ποσό ύψους περίπου €217 εκατ., ή περίπου το 72% των Υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου, οι οποίες έγιναν όλες αποδεκτές.

Αναφέρει επίσης ότι υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους περίπου €83 εκατ. παραμένουν σε ισχύ. Ως αποτέλεσμα, η Bank of Cyprus Holdings αναφέρει ότι θα αναγνωρίσει κόστος ύψους περίπου €5 εκατ. στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του γ΄ τριμήνου 2025, ενώ τερματίζεται η σχετική υποχρέωση για πληρωμή των μελλοντικών κουπονιών για τα αντίστοιχα χρεόγραφα.

Ταυτόχρονα, αναφέρει πως αναμένεται να πραγματοποιηθεί κέρδος ύψους περίπου €1,5 εκατ. από την ρευστοποίηση του σχετικού αντισταθμιστικού μέσου.

Προσθέτει ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της Προσφοράς, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη έκδοση στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 των Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου (Fixed Rate Reset Tier 2 Capital Securities) (ISIN: XS3172420930) ύψους €300 εκατ. των οποίων η τιμολόγηση πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, αποτελούν ένδειξη της ενεργούς διαχείρισης της κεφαλαιακής βάσης του Συγκροτήματος, με την αναχρηματοδότηση των Υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου με σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο, διατηρώντας τη βέλτιστη κεφαλαιακή δομή του Συγκροτήματος.

Η Bank of Cyprus Holdings αναφέρει ότι η έκδοση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου θα συνεισφέρει στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος περίπου 300 μ.β.

Η BofA Securities Europe SA και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενήργησαν ως Dealer Managers.

Πηγή: ΚΥΠΕ