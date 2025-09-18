Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2024 (30η Σεπτεμβρίου 2025).

Αυξημένη ροή αιτημάτων για εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο ή για αλλαγή της κατηγορίας Εγγραφής Φορολογουμένου παρατηρείται, σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2024 (30η Σεπτεμβρίου 2025).

Σε ανακοίνωση, το Τμήμα Φορολογίας προτρέπει όσους έχουν υποχρέωση υποβολής Φορολογικής Δήλωσης για το έτος 2024 (Άτομα με Μεικτό Ολικό Εισόδημα μεγαλύτερο των €19.500) και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Φορολογικό Μητρώο ή χρήζει αλλαγή η κατηγορία Εγγραφής τους (π.χ. είναι εγγεγραμμένοι μόνο για ακίνητη ιδιοκτησία – κώδικας 092 κ.τ.λ.), να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2025, μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά, ώστε να γίνουν έγκαιρα οι εγγραφές/αλλαγή κατηγορίας και να προχωρήσουν στην υποβολή της Φορολογικής τους Δήλωσης εντός του καθορισμένου χρόνου.

Αναφέρει ότι η υποβολή αιτήματος για Εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο πραγματοποιείται μόνο μέσω της Πύλης Φορολογουμένων TAX FOR ALL (TFA), ενώ για την αλλαγή κατηγορίας Εγγραφής Φορολογουμένου θα πρέπει να υποβληθεί το έντυπο ΤΦ 2003 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κατά τόπους Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος Φορολογίας.

