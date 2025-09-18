Μάκης Κεραυνός για δημοσιονομικό πλαίσιο ΕΕ: Αναγκαία η μέριμνα για μικρά νησιωτικά κράτη

Τη βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμβάλει στην προώθηση της διαπραγμάτευσης για το δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2028-34, εκφράζει μέσω του «Π» , ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

«Θέση μας είναι ότι πρέπει να υπάρξει αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων που αντιμετωπίζουν τα μικρά και νησιωτικά κράτη μέλη, κάτι που συζητήσαμε με τον επίτροπο κατά την πρόσφατη επίσκεψή του», τονίζει.

Ο κ. Κεραυνός θεωρεί σημαντικό να διατηρηθεί η βαρύτητα της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις της ίδιας της Κύπρου, θεωρεί αναγκαία την αναγνώριση των μικρών και νησιωτικών κρατών μελών.

«Η Κύπρος με την ανάληψη της προεδρίας δεσμεύεται να εργαστεί με πνεύμα εποικοδομητικής συνεργασίας ώστε να επιτυγχάνεται σύγκλιση με όλα τα κράτη μέλη με στόχο τη συναίνεση όσον αφορά την προώθηση των κοινών στόχων της ΕΕ», τονίζει ο κ. Κεραυνός και προσθέτει: «Η Κύπρος επιδιώκει ένα δημοσιονομικό πλαίσιο που να είναι ταυτόχρονα ευέλικτο και βιώσιμο το οποίο να αντανακλά τις οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες των κρατών μελών. Θεωρούμε ότι η πολιτική της κοινωνικής συνοχής και η κοινή αγροτική πολιτική ότι θα πρέπει να διατηρήσουν τη βαρύτητά τους στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Η κατανομή των πόρων πρέπει να είναι δίκαιη, ισόρροπη και αποτελεσματική. Επιπρόσθετα θέση μας είναι ότι πρέπει να υπάρξει αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων που αντιμετωπίζουν τα μικρά και νησιωτικά κράτη μέλη, κάτι που συζητήσαμε με τον επίτροπο κατά την πρόσφατη επίσκεψή του».

Η βάση της διαπραγμάτευσης

Η πρόταση της Επιτροπής για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει έναν πιο «δυναμικό» και ευέλικτο προϋπολογισμό σχεδόν €2 τρισ. ή 1,26 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ κατά μέσο όρο μεταξύ 2028 και 2034, με απλοποίηση προγραμμάτων σε 16, εθνικά/περιφερειακά «σχέδια εταιρικής σχέσης» ανά κράτος μέλος και νέα ισορροπημένα ίδια έσοδα, ώστε να ενισχυθούν ανταγωνιστικότητα, ευελιξία και συνοχή.

Τα νέα σχέδια εταιρικής σχέσης θα υποστηρίξουν την ποιοτική απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική ένταξη σε όλα τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους τομείς. Θα συμβάλουν στην προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους, στη στήριξη ισχυρών δικτύων κοινωνικής ασφάλειας, στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της διαγενεακής ισότητας και στην καταπολέμηση της φτώχειας. Το 14 % των εθνικών κονδυλίων θα πρέπει να χρηματοδοτήσει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που ενισχύουν τις δεξιότητες, καταπολεμούν τη φτώχεια, προωθούν την κοινωνική ένταξη και ενισχύουν τις αγροτικές περιοχές.

Η πρόταση της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει έναν αυξανόμενο αριθμό προκλήσεων σε πολλούς τομείς, όπως η ασφάλεια, η άμυνα, η ανταγωνιστικότητα, η μετανάστευση, η ενέργεια και η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Οι προκλήσεις αυτές δεν είναι προσωρινές, αλλά αντανακλούν συστημικές γεωπολιτικές και οικονομικές μεταβολές που απαιτούν μια ισχυρή δράση.

Η άμυνα

Σε ό,τι αφορά την άμυνα, που πρώτη φορά αποκτά βαρύτητα στον σχεδιασμό, ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός θα συμβάλει στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης. Το κεφάλαιο «άμυνα και διαστημική» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας θα διαθέσει 131 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της διαστημικής, ποσό πενταπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο ΠΔΠ σε επίπεδο ΕΕ. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν, σε εθελοντική βάση και ανάλογα με τις περιφερειακές ανάγκες και προτεραιότητες, έργα που σχετίζονται με την άμυνα στα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης τους. Ο τομέας της στρατιωτικής κινητικότητας του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα δεκαπλασιαστεί. Θα υποστηρίξει επενδύσεις σε υποδομές διπλής χρήσης παράλληλα με τις επενδύσεις σε υποδομές πολιτικής χρήσης και θα συμβάλει στη σημαντική ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, των υποδομών και της ανάπτυξης της άμυνας συνολικά. Για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα παρέχει χρηματοδότηση σε διασυνοριακά έργα στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών.