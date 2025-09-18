Ετήσια αύξηση 1,17% στις τιμές κατασκευαστικών υλικών

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Αύγουστο 2025 ανήλθε στις 119,06 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 1,17% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης κατέγραψε αμελητέα αύξηση της τάξης του 0,01%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα προϊόντα ορυκτών (3,24%), στα ορυκτά (3,20%) και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (0,73%), ενώ μειώσεις σημειώθηκαν στα μεταλλικά προϊόντα (-0,92%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (-0,07%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,23%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

