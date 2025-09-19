Το γερμανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε προϋπολογισμό ως το τέλος του έτους

Η γερμανική Βουλή ενέκρινε -με τις ψήφους των Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών- τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό για τους υπόλοιπους μήνες του 2025.

Ο πρώτος προϋπολογισμός της νέας κυβέρνησης προβλέπει νέο δανεισμό ύψους 143,2 δισ. ευρώ – το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας.

Προβλέπονται επενδύσεις άνω των 115 δισ. ευρώ, κυρίως σε υποδομές και για την τόνωση της οικονομίας, ενώ οι δαπάνες για τον ομοσπονδιακό στρατό (Bundeswehr) αυξάνονται σημαντικά.

Ο προϋπολογισμός για την άμυνα ανεβαίνει στα 62 δισ. ευρώ, στα οποία προστίθενται 24 δισ. ευρώ από το Ειδικό Ταμείο για την άμυνα, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό για αμυντικές δαπάνες να ανέρχεται σε πάνω από 86 δισ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός αυτός θα έχει ισχύ μόνο για τρεις μήνες.

Μετά τη διάλυση του προηγούμενου κυβερνητικού συνασπισμού και τις πρόωρες εκλογές του Φεβρουαρίου 2025, η κυβέρνηση λειτουργούσε προσωρινά χωρίς πλήρη προϋπολογισμό.

Σύντομα, πρόκειται να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος αναμένεται να εγκριθεί πριν τα Χριστούγεννα.

