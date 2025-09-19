Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συνέντευξη Χριστοδουλίδη: Δεν έχει αποφασίσει για τις Προεδρικές του 2028

Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν έχει ακόμα λάβει οποιανδήποτε απόφαση για τις προεδρικές εκλογές του 2028, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς ωστόσο να αποκλείει και ενδεχόμενη υποψηφιότητά του.

Σε συνέντευξη στην ενημερωτική ιστοσελίδα themaonline και κληθείς να σχολιάσει επικρίσεις ότι έχει αρχίσει προεκλογική εκστρατεία από την πρώτη ημέρα ανάδειξής του στο ύπατο αξίωμα του κράτους, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι έχει υποχρέωση ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει επαφή με τους πολίτες.

Παρότι δεν έκρυψε ότι θα τον ενδιάφερε μια ενδεχόμενη δεύτερη προεδρική θητεία, ο Πρόεδρος τόνισε ότι, αυτή τη στιγμή, μόνο μια έννοια έχει, να υλοποιήσει όλα όσα έχει υποσχεθεί στον κυπριακό λαό.

Ερωτηθείς για το θέμα του φημολογούμενου ανασχηματισμού, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε ότι ακολουθεί την κληριδική συνταγή, τονίζοντας ότι δεν επηρεάζεται από όσα γράφονται και λέγονται.

"Πιστεύω", είπε, "ότι είμαι σε θέση να αξιολογώ καθημερινά κάθε μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου και όταν κρίνω ότι χρειάζεται να προχωρήσω σε αλλαγές, θα το πράξω".

Ανέφερε ωστόσο ότι αυτό θα γίνει σε σημείο που ουδείς θα περιμένει.

Στο ερώτημα κατά πόσο νιώθει Συναγερμικός, απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι, σε μεγάλο μέρος, το περιεχόμενο του προγράμματος διακυβέρνησής του ταυτίζεται με θέσεις και αρχές του ΔΗΣΥ, με πολλές από τις οποίες συμφωνούν και κόμματα που στηρίζουν την Κυβέρνηση και κινούνται στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς.

Για την κριτική που του ασκείται από τον τέως Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποκάλυψε ότι, από την ημέρα εκλογής του,συναντήθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις για διάφορα θέματα.

"Εκτιμώ", είπε, "ότι με βάση τη συζήτησή μας, είχαμε συμφωνήσει πώς θα πορευόμασταν".

Ανέφερε ωστόσο ότι μια βδομάδα μετά τη συνάντηση ο κύριος Νεοφύτου αθέτησε όσα είχαν συζητήσει και προχώρησε με τον τρόπο που ο ίδιος επέλεξε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι, ως μέλος της Βουλής, είναι δικαίωμα του Αβέρωφ Νεοφύτου να τοποθετείται δημόσια, ο ίδιος δεν έχει κάτι να σχολιάσει για τις απόψεις του, οι πλείστες εκ των οποίων -επεσήμανε- έχουν ένα και μόνο στόχο, να δοθεί ένας αντιπολιτευτικός τόνος.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ

