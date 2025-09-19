Με μικρά κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ την Παρασκευή

Με μικρά κέρδη έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 289,35 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,29%. Σε εβδομαδιαία βάση ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με ζημιές 0,57%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε κατά την τελευταία συνεδρία της εβδομάδας στις 175,80 μονάδες, με άνοδο επίσης 0,26%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε €1.805.328

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία κατά 1,19%, ενώ κέρδη 0,16% κατέγραψε και η Κύρια Αγορά. Οι Επενδυτικές μειώθηκαν κατά 0,58%, ενώ η Εναλλακτική αγορά με πτώση 0,02% παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη.

Στη σημερινή συνεδρία καταχωρήθηκαν δύο Απλές Προσυμφωνημένες Συναλλαγές στη μετοχή της Atlantic Insurance Company Public Ltd (ΑΤΑΣ). Συγκεκριμένα, διακινήθηκαν 300.000 μετοχές και 50.000 μετοχές στην τιμή των €2,30 ανά μετοχή, με συνολικό όγκο 350.000 μετοχές.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου , με όγκο συναλλαγών €872.275 (τιμή κλεισίματος €7,68 – άνοδος 2,67%), της Atlantic Insurance με όγκο €810.404 (τιμή κλεισίματος €2,46 –πτώση 1,60%), της Δήμητρα Επενδυτικής με όγκο €49.477 (τιμή κλεισίματος €1,69 - πτώση 0,59%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €35.595 (τιμή κλεισίματος €1,39 – άνοδος 0,72%) και της Logicom με €25.161 (τιμή κλεισίματος €4,38 –πτώση 1,79%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά και 7 πτωτικά. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 146.

Πηγή: ΚΥΠΕ