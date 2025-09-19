Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Με μικρά κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ την Παρασκευή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε κατά την τελευταία συνεδρία της εβδομάδας στις 175,80 μονάδες, με άνοδο επίσης 0,26%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε €1.805.328

Με μικρά κέρδη έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 289,35 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,29%. Σε εβδομαδιαία βάση ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με ζημιές 0,57%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε κατά την τελευταία συνεδρία της εβδομάδας στις 175,80 μονάδες, με άνοδο επίσης 0,26%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε €1.805.328

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία κατά 1,19%, ενώ κέρδη 0,16% κατέγραψε και η Κύρια Αγορά. Οι Επενδυτικές μειώθηκαν κατά 0,58%, ενώ η Εναλλακτική αγορά με πτώση 0,02% παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη.

Στη σημερινή συνεδρία καταχωρήθηκαν δύο Απλές Προσυμφωνημένες Συναλλαγές στη μετοχή της Atlantic Insurance Company Public Ltd (ΑΤΑΣ). Συγκεκριμένα, διακινήθηκαν 300.000 μετοχές και 50.000 μετοχές στην τιμή των €2,30 ανά μετοχή, με συνολικό όγκο 350.000 μετοχές.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου , με όγκο συναλλαγών €872.275 (τιμή κλεισίματος €7,68 – άνοδος 2,67%), της Atlantic Insurance με όγκο €810.404 (τιμή κλεισίματος €2,46 –πτώση 1,60%), της Δήμητρα Επενδυτικής με όγκο €49.477 (τιμή κλεισίματος €1,69 -  πτώση 0,59%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €35.595 (τιμή κλεισίματος €1,39 – άνοδος 0,72%) και της Logicom με €25.161 (τιμή κλεισίματος €4,38 –πτώση 1,79%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά και 7 πτωτικά. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 146.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

Χρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited