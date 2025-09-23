Πόλυς Κουρουσίδης: Να μην πλήξουμε τον τομέα ακινήτων - Πώς σχολιάζει την έκθεση ελεγκτικής υπηρεσίας (ηχητικό)

Στην ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας για την αγορά ακινήτων από ξένους αλλά να μην τεθούν τέτοιοι περιορισμοί που θα πλήξουν τον τομέα που αποφέρει σημαντικά έσοδα στο κράτος, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου, Πόλυς Κουρουσίδης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» του Πολίτη 107,6 & 97,6, o κ. Κουρουσίδης, σχολιάζοντας την έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας, ανέφερε ότι η νομοθεσία έχει τεθεί σε ισχύ από το 1959 για τα δικαιώματα που έχουν οι ξένοι να αγοράζουν ακίνητα στην Κύπρο η οποία τροποποιήθηκε κατά διαστήματα.

«Σίγουρα αυτή η νομοθεσία χρήζει όντως εκσυγχρονισμού», τόνισε σημειώνοντας ότι υπάρχει περιορισμός για κάποιον να αγοράζει για σκοπούς ανάπτυξης ή επένδυσης από τη μια αλλά από την άλλη υπάρχουν παραθυράκια μέσω αγοράς ακινήτων από εταιρείες ανεξέλεγκτα.

Όσον αφορά τις αναφορές στην έκθεση ότι δεν ελέγχονται τα χρήματα που έρχονται, ο κ. Κουρουσίδης σημείωσε ότι αυτό δεν ισχύει πλέον γιατί οι τράπεζες για να δεχθούν χρήματα από το εξωτερικό, έχουν φθάσει σε τόσο ψηλά επίπεδα ελέγχου που δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες.

«Το να αγοράζουν ή να επενδύουν οι ξένοι στην Κύπρο, ας μην ξεχνάμε είναι από τους τομείς που φέρνει τα περισσότερα έσοδα στη χώρα μας, έναν τομέα στον οποίο εργάζονται και πέραν των 100 χιλ. συμπολιτών μας. Δηλαδή από τη μία είναι καλό να λέμε ότι πρέπει να μπουν έλεγχοι και πρέπει να μπουν αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βρούμε εναλλακτικές πηγές εισοδημάτων αν θέλουν κάποιοι να περιορίσουν τις αγορές». Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες, έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους κύπριους, τόνισε σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να μπουν περιορισμοί στους ευρωπαίους πολίτες.

Παράλληλα, ανέφερε, «εάν ένας ξένος αγοράσει δεκαπέντε διαμερίσματα και τα προσφέρει για ενοίκιο δεν θα μειωθούν τα ενοίκια;» σημειώνοντας ότι εάν όλοι αυτοί οι ξένοι είχαν τη δυνατότητα να αγοράζουν διαμερίσματα και να τα προφέρουν προς ενοικίαση θα μειώνονταν και τα ενοίκια.

«Το κράτος διαχρονικά», σημείωσε «δεν έχει βρει τρόπους να προσφερθεί προσιτή στέγαση σε νεαρά ζευγάρια, σε ευάλωτες ομάδες».

«Εάν κάποιοι θεωρούν ότι με το να περιορίσεις τους ξένους να αγοράζουν στην Κύπρο, θα μειωθούν οι τιμές, θεωρώ ότι κάνουν μέγα λάθος», υπογραμμίζει. Αντιθέτως, εκτιμά, θα αυξηθεί η ανεργία, θα μειωθεί το βιοτικό επίπεδο των κυπρίων και θα δημιουργηθούν πολλαπλά προβλήματα στην οικονομία.

