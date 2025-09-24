Κωνσταντίνος Καραγιώργης: Έρχονται νέες αποφάσεις για καταχρηστικές ρήτρες

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα και νέες αποφάσεις για καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών, δήλωσε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας, Κωνσταντίνος Καραγιώργης.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Καραγιώργης αναφέρθηκε στην χθεσινή ανακοίνωση της επιβολής προστίμων στην Τράπεζα Κύπρου και Eurobank (πρώην Ελληνική) σημειώνοντας ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, αναφέροντας ότι εάν σε διάστημα δύο μηνών δεν συμμορφωθούν οι τράπεζες με τροποποίηση των όρων στις συμβάσεις θα επιβάλλεται έξτρα πρόστιμο €1000 ημερησίως.

Σημείωσε ότι στόχος της Υπηρεσίας είναι η διαφάνεια και η προστασία των καταναλωτών. Με βάση τη χθεσινή απόφαση, σημείωσε, ο κάθε επηρεαζόμενος δανειολήπτης εάν και εφόσον κρίνει ότι θίγονται τα οικονομικά του συμφέροντα μπορεί να κινηθεί ιδιωτικά στα δικαστήρια, ζητώντας αποζημιώσεις.

Επεσήμανε ότι «είμαστε στη διαδικασία εξέτασης και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών», φαίνεται να εντοπίζονται καταχρηστικές ρήτρες και το επόμενο διάστημα θα βγουν αποφάσεις.

Πυρά ΑΚΕΛ

"Η χθεσινή απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή που εντοπίζει την παρουσία καταχρηστικών ρητρών σε στεγαστικά δάνεια τραπεζών επιβεβαιώνει ότι οι τράπεζες συνεχίζουν να λειτουργούν με ασυδοσία σε βάρος των δανειοληπτών, εκμεταλλευόμενες την εποπτική ασυλία της Κεντρικής Τράπεζας και την πολιτική κάλυψη που τους παρέχει απλόχερα ο κ. Χριστοδουλίδης η κυβέρνηση του και το κομματικό λόμπι που καλύπτει τις αυθαιρεσίες και τα υπερκέρδη των τραπεζών", αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο επικεφαλής του τομέα οικονομίας του ΑΚΕΛ, Χάρης Πολυκάρπου.

"Ούτε τα μαθήματα της τραπεζικής κρίσης, ούτε οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, ούτε ακόμα και οι παραινέσεις – χάδια της κυβέρνησης αγγίζουν τις τράπεζες, τονίζει, που εκμεταλλεύονται τη δεσπόζουσα θέση τους για να κερδοσκοπούν εις βάρος της οικονομίας και της κοινωνίας", τονίζει.

Τις δύο αποφάσεις της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών (ΥΠΚ) κατά της Τράπεζας Κύπρου και της Eurobank χαιρετίζει η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, ζητώντας παράλληλα βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση αναφέρει ότι «η σημαντικότητα των αποφάσεων αυτών δεν αφορά μόνο τα ποσά €800.000 και €600.000 αντίστοιχα που έχει επιβάλει, αλλά και τους λόγους για τους οποίους έχουν επιβληθεί. Αυτοί αφορούν στους καταχρηστικούς όρους που χρησιμοποιούν οι δύο τράπεζες στις σχετικές δανειακές συμβάσεις τους με τους πελάτες τους δανειολήπτες-καταναλωτές».

