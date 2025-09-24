Στο €1,5 δισ. τα ΜΕΔ τέλος Ιουνίου- Τι δείχνουν νέα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας

Στο €1,46 δισ. ανήλθαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τέλος Ιουνίου του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα από €1,53 δισ. τέλος Μαρτίου του 2025.

Στα νοικοκυριά τα ΜΕΔ ανέρχονται σε €798 εκατ. και στις επιχειρήσεις στα €624 εκατ.

Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων του τραπεζικού τομέα μειώθηκε στο 5,6% από 6,1% στο τέλος Μαρτίου 2025. Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ με προβλέψεις επισφάλειας αυξήθηκε στο 62,0% στο τέλος Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με 60,5% στο τέλος Μαρτίου 2025.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, η μείωση των ΜΕΔ το δεύτερο τρίμηνο του 2025 οφείλεται κυρίως, με σειρά σημαντικότητας, στους εξής παράγοντες: 1) συναλλαγματικές διακυμάνσεις, 2) αποπληρωμές δανείων (συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με στοιχεία ενεργητικού (ακίνητη περιουσία), 3) θετικές μετακινήσεις δανείων που έχουν επιτυχώς αναδιαρθρωθεί και επανενταχθεί στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μετά το πέρας της περιόδου επιτήρησης/παρακολούθησης και 4) διαγραφές χορηγήσεων (διενεργούνται είτε στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων και, συνήθως, αφορούν ποσά για τα οποία προϋπάρχουν προβλέψεις επισφάλειας στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων, είτε αφορούν μη συμβατικές “λογιστικές” διαγραφές έναντι ποσών που περιλαμβάνονται ήδη στις προβλέψεις).

Οι συνολικές χορηγήσεις που έτυχαν αναδιάρθρωσης στο τέλος Ιουνίου 2025 ανέρχονταν στα €1,2 δισ. από τις οποίες, χορηγήσεις ύψους €0,6 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.

Για τον καθορισμό των ΜΕΧ τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Σύμφωνα με αυτό, όταν μια μη εξυπηρετούμενη χορήγηση αναδιαρθρώνεται δεν μεταφέρεται αυτόματα στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων για πρόσθετη περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν ο δανειολήπτης ακολουθεί χωρίς καθυστερήσεις το νέο συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, ένα μέρος των αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων εμφανίζεται ως μη εξυπηρετούμενο έστω και αν ο δανειολήπτης τηρεί το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής.