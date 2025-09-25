Εκατόν ογδόντα έξι επιπλέον σκάφη στη νέα λιμενολεκάνη στο Λατσί

Η δημόσια διαβούλευση για την επέκταση του λιμανιού του Λατσιού στην Πόλη Χρυσοχούς διεξήχθη σήμερα Πέμπτη με στόχο, όπως αναφέρθηκε να δοθεί η δυνατότητα στις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , στους ενδιαφερόμενους φορείς και στο κοινό να υποβάλλουν σχόλια και προτάσεις για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον.

Στην συνοπτική παρουσίαση του έργου από τους συμβούλους μελετητές για την επέκταση του λιμανιού του Λατσιού αναφέρθηκε πως το έργο προβλέπει τη δημιουργία νέας λιμενολεκάνης για 186 επιπλέον σκάφη, κατασκευή κυματοθραυστών και ανάπτυξη νέων χερσαίων χώρων για μελλοντικές κτιριακές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.

Επίσης διαμόρφωση νέου χερσαίου χώρου με επίχωση, ανατολικά του υφιστάμενο υπήνεμου κυματοθραύστη, αναδιαμόρφωση τελικού τμήματος του υφιστάμενου προσήνεμου κυματοθραύστη για τη δημιουργία νέου χερσαίου χώρου.

Επισημάνθηκε επίσης πως στους νέους χερσαίους χώρους θα κατασκευαστούν σε μελλοντικό στάδιο 7 κτήρια συνολικού εμβαδού 4.500 m2 , όπου θα χωροθετηθούν διοικητικές υπηρεσίες του λιμανιού, χώροι αναψυχής και καταστήματα.

Το έργο συνέχισαν, ακόμη προβλέπει την εγκατάσταση των αναγκαίων υποδομών για τη λειτουργία του λιμανιού όπως εξωτερικό φωτισμό, παροχή νερού, ηλεκτροδότηση, θέση πετρέλευσης σκαφών , θέση συλλογής αποβλήτων και συλλογή λυμάτων. Ακολούθως στο πλαίσιο της παρουσίασης αναφέρθηκαν στην περιγραφή κατασκευής του έργου λέγοντας πως αυτή περιλαμβάνει έντονες κατασκευαστικές εργασίες όπως εργασίες βυθοκόρησης για ετοιμασία περιοχής νέου υπήνεμου και προσήνεμου κυματοθραύστη , δημιουργία κύριου καναλιού πρόσβασης για επίτευξη απαιτούμενων βαθών εντός της νέας λιμενολεκάνης και ετοιμασία περιοχής παραλιακών κρηπιδωμάτων.

Σε σχέση με την περιγραφή λειτουργίας του έργου είπαν πως αυτό θα αποτελείται από 7 κτήρια για σχεδιασμό υπηρεσιών και εξυπηρέτηση περίπου 200 άτομα την ημέρα το κτήριο. Ακόμη νερό, υγρά απόβλητα , στερεά απορρίμματα και ενέργεια.

Στα οριζόντια μέτρα μετριασμού αναφορά έγινε στο σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης κατασκευαστικών εργασιών,στο σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης κατά την Φάση της κατασκευής, στον σχέδιο ασφάλειας και υγείας, στο σχέδιο αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδας κατά την φάση της κατασκευής , στο σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την Φάση Λειτουργίας ( Eco Port), στο σχέδιο Διαχείρισης παραγόμενων αποβλήτων κατά τη φάση λειτουργίας και το σχέδιο πυρασφάλειας κατά την λειτουργία του έργου.

Όσον αφορά το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στο θόρυβο, στους θαλάσσιους οικότοπους , στην ποιότητα ιζήματος , στην παρακολούθηση εξέλιξης παρακείμενης ακτογραμμής στα υγρά απόβλητα από σκάφη ανά ρεύμα αποβλήτου, στα στερεά απόβλητα από κτήρια , στην ποιότητα του θαλάσσιου νερού.

Στην παρουσίαση παρέστησαν η Αρχή Λιμένων , ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, υπηρεσιακοί λειτουργοί, αντιδημάρχοι μελετητές και το ευρύ κοινό.