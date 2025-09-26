Πέραν των 100 συνέδρων στο Φόρουμ «Platforum 2025» που φιλοξενεί η ΣΕΚ

Πέραν των 100 εργαζομένων σε πλατφόρμες, ακτιβιστών, ερευνητών, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και συνδικαλιστων, συμμετέχουν στο κομβικής σημασίας Πανευρωπαϊκό Φόρουμ για την Εργασία στις Πλατφόρμες «Platforum 2025» που άρχισε την Πέμπτη στα Κεντρικά Γραφεία της ΣΕΚ και θα ολοκληρωθεί σήμερα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΕΚ της φετινής διοργάνωσης στην Κύπρο προηγήθηκαν άλλες τρεις, και το Φόρουμ στη Λευκωσία έχει κομβική σημασία αφού το 2026 θα ενσωματωθεί σε όλα τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Εργασία στις Πλατφόρμες, η οποία εισάγει δύο βασικές δέσμες δικαιωμάτων.

Η ΣΕΚ, αναφέρει ότι το Φόρουμ που φιλοξενεί η συνομοσπονδία σε συνεργασία με την ETUC, «φιλοδοξεί με το Platforum 2025 να καταστήσει την Κύπρο σημείο αναφοράς στη συζήτηση για τα δικαιώματα των εργαζομένων στην Ευρώπη, προωθώντας την πλήρη και ουσιαστική ενσωμάτωση της υπό αναφορά Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο».

Προσθέτει πως το συνέδριο στοχεύει να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται, ώστε να μπορούν να βοηθούν τους εργαζόμενους να κατανοούν και να αξιοποιούν τα δεδομένα.

Εξηγεί επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Εργασία στις Πλατφόρμες, εισάγει δύο βασικές δέσμες δικαιωμάτων το νομικό τεκμήριο εργασιακής σχέσης, που προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες θα θεωρούνται κατ’ αρχήν εργαζόμενοι, εκτός εάν αποδειχθεί το αντίθετο και δικαιώματα έναντι της αλγοριθμικής διαχείρισης, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα «robo-firing» (αυτόματης διακοπής συνεργασίας), αδιαφάνειας στους μισθούς και μονομερών αλλαγών χωρίς προηγούμενη διαβούλευση.

Σημειώνει ότι τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα (ETUC), στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα δημοσιεύσουν τον πρώτο πρακτικό οδηγό με τίτλο: «Πώς να διαπραγματευτείς τον αλγόριθμο», ώστε τα συνδικάτα στην Ευρώπη να αποκτήσουν τα εργαλεία για να υποστηρίξουν τους εργαζόμενους σε αυτό το νέο περιβάλλον εργασίας. Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά εκδόσεων που αποσκοπεί στη διάδοση γνώσεων πάνω σε θεματικές σχετικές με την εργασία στις πλατφόρμες, προσθέτει.

Σύμφωνα με την ΣΕΚ, η εργασία μέσω πλατφόρμων περιλαμβάνει όσους εργάζονται μέσω ψηφιακών εφαρμογών που φέρνουν σε επαφή εργαζομένους και πελάτες, όπως οι διανομείς φαγητού, οι οδηγοί ταξί μέσω εφαρμογών, οι κατ’ οίκον καθαριστές κ.α.. Πολύ συχνά, προσθέτει, «η εργασία αυτή χαρακτηρίζεται από επισφάλεια, χαμηλές αμοιβές και εργασιακή εκμετάλλευση και επομένως αποτελεί πρόκληση για τα συνδικάτα να πιέσουν τις Εθνικές Κυβερνήσεις να δημιουργήσουν μια ισχυρή νομική τεκμηρίωση η οποία να θεσπίζει απλές διαδικασίες, ώστε οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες να κατοχυρώνονται και να έχουν πρόσβαση στα εργασιακά τους δικαιώματα».

«Η δημιουργία ενός ισότιμου πλαισίου για τα εργασιακά δικαιώματα θα ωφελήσει και τις επιχειρήσεις, καθώς θα ενισχύσει τη νομική σταθερότητα και θα διασφαλίσει ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν ψηφιακές εφαρμογές δεν θα ανταγωνίζονται αθέμιτα τις παραδοσιακά οργανωμένες επιχειρήσεις», σημειώνει.

Στον χαιρετισμό του ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, τόνισε ότι «στέλνουμε το σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις» ότι οι Οδηγίες που εφαρμόζονται στην ΕΕ έχουν πεδίο εφαρμογής και στα κράτη-μέλη». Η Κύπρος, είπε, η οποία σε λίγους μήνες αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, θα πρέπει αφενός να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες και, πολύ περισσότερο, να προχωρήσει ακόμη πιο έγκαιρα στην ενσωμάτωση της Οδηγίας για τον Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθό.

Ο κ. Μάτσας σημείωσε ότι «σε μια προσπάθεια τα συνθήματα να τα κάνουμε εφαρμόσιμα μηνύματα», θα διεκδικήσουμε όπως η ΑΤΑ για όλους, μέσα από την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, αποκτήσει σαφές νόημα.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, επίσης, η Συνομοσπονδιακή Γραμματέας της ETUC, Tea Jarc, και η αντιπρόσωπος της FES, Christina Kampmann.

Εναρκτήρια παρέμβαση εκ μέρους του Υπουργού Εργασίας έκανε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, Κώστας Χατζηπαναγιώτου.

Πηγή: ΚΥΠΕ