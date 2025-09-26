Στα €29,9 δισ. ο ισολογισμός της Κεντρικής Τράπεζας τον Αύγουστο

Στα €29,9 δισ. ανερχόταν το ενεργητικό της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου στις 31 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τη Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού που δημοσίευσε την Παρασκευή.

Σε ό,τι αφορά το ενεργητικό, οι απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος ανήλθαν σε €19,68 δισ., ενώ τα χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ διαμορφώθηκαν σε €7,17 δισ. Ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό ανήλθαν σε €1,25 δισ., ενώ οι απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων της ζώνης ευρώ έφθασαν τα €1,09 δισ.

Σε ό,τι αφορά το παθητικό, οι υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής, διαμορφώθηκαν σε €18,36 δισ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία ανήλθαν σε €3,22 δισ., ενώ οι υποχρεώσεις έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ έφτασαν τα €5,03 δισ., εκ των οποίων €4,62 δισ. αφορούσαν τη γενική κυβέρνηση.

Ο λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ καταγράφηκε στα €496,9 εκατ., ενώ οι λογαριασμοί αναπροσαρμογής ανήλθαν σε €1,24 δισ. Το κεφάλαιο και τα αποθεματικά της Τράπεζας ανήλθαν σε €333,8 εκατ.

