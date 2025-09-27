Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στην Κύπρο το υψηλότερο αφορολόγητο- Ακτινογραφία φορολογικού πλαισίου στην ΕΕ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Στη Φινλανδία, Αυστρία, Σουηδία και Γαλλία οι υψηλότεροι ονομαστικοί συντελεστές

Η Κύπρος έχει το υψηλότερο αφορολόγητο ποσό εισοδήματος φυσικών προσώπων, στο σύνολο των χωρών της ΕΕ, ενώ συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών μελών με σχετικά χαμηλό επίπεδο φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Σύμφωνα με έρευνα της Υπηρεσίας Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων της Βουλής, η φορολογική φιλοσοφία και οι πολιτικές προτεραιότητες διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ των κ...

