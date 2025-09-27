Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τριμερής στη Νέα Υόρκη με στόχο τη διατήρηση του μομέντουμ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο ΠτΔ θα κρατήσει τη γενική θεώρησή του για το Κυπριακό και θα επιμείνει για αμοιβαιότητα στη διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων, ενώ ο Ερσίν Τατάρ θα επαναλάβει εν είδει ρεφρέν, τα περί «δύο κρατών»

Η τριμερής συνάντηση σήμερα στη Νέα Υόρκη μεταξύ των Αντόνιο ΓΚουτέρες, Νίκου Χριστοδουλίδη και Ερσίν Τατάρ, δεν φαίνεται να κρύβει κάτι το οποίο να διαφοροποιεί τα έως τώρα δεδομένα στο Κυπριακό και στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα να αναζωογονήσει τομ διάλογο. Αυτή η επιμονή για την αναζήτηση διεξόδων διαφαίνεται και...

