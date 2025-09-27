Στο €1.349 ανά λίτρο η μέση τιμή βενζίνης 95 οκτανίων τον Σεπτέμβριο, στο €1.441 του πετρελαίου κίνησης

Η μέση λιανική τιμή πώλησης στην Κύπρο της βενζίνης 95 οκτανίων για το έτος 2025 ανήλθε στα €1.376 ανά λίτρο, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 ανήλθε στα €1.349 ανά λίτρο, σύμφωνα με την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, δείχνουν ότι σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο του 2025 (€1.352 ανά λίτρο), η τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων παρουσίασε μείωση 0.3 σεντ ανά λίτρο ή 0.18%.

Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης η μέση λιανική τιμή πώλησης στην Κύπρο για το έτος 2025 ανήλθε στα €1.459 ανά λίτρο, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 ανήλθε στα €1.441 ανά λίτρο. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο του 2025 (€1.452 ανά λίτρο), η τιμή παρουσίασε μείωση 1.1 σεντ ανά λίτρο ή 0.74%.

Συγκριτικά με τα κράτη μέλη και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τιμών για το 2025, η Κύπρος κατατάσσεται ως η 3η φθηνότερη για την βενζίνη 95 οκτανίων (με φόρους) και ως η 7η φθηνότερη για το πετρέλαιο κίνησης. Προ φόρων, η Κύπρος κατατάσσεται ως η 20η φθηνότερη για την βενζίνη 95 οκτανίων και ως η 22η φθηνότερη για το πετρέλαιο κίνησης.

Επισημαίνεται ότι οι τιμές των πετρελαιοειδών στην Κύπρο, από το Μάιο του 2004, είναι ελεύθερες και δεν καθορίζονται από το Κράτος. Η απελευθέρωση της αγοράς των πετρελαιοειδών έλαβε χώρα με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Κύπρο εισάγονται έτοιμα πετρελαιοειδή (διυλισμένα προϊόντα) όπως βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ για την τιμολόγηση τους χρησιμοποιείται ο ημερήσιος δείκτης Platts Basis Italy για κάθε είδος καυσίμου, το οποίο έχει τη δική του διακύμανση.

Οι λιανικές τιμές των πετρελαιοειδών στην Κύπρο επηρεάζονται από ένα σημαντικό αριθμό παραγόντων, όπως την τιμή εισαγωγής των προϊόντων, τα αποθέματα που διατηρούν οι εταιρείες πετρελαιοειδών κατά τη χρονική στιγμή εισαγωγής των καυσίμων, τη συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρώ και τους φόρους που επιβάλλονται από το κράτος.