Καταχρηστικές ρήτρες: Ερωτήματα και πυρά για απόφαση Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Ερωτήματα και πυρά προς την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή εξαπολύει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, με αφορμή την πρόσφατη απόφασή της εναντίον των δυο μεγαλύτερων τραπεζών για παραβάσεις που αφορούν καταχρηστικές ρήτρες.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών χαιρετίζει την έκδοση αυτών των αποφάσεων, χωρίς επί του παρόντος οποιοδήποτε σχόλιο αναφορικά με το ύψος των ποινών.

Τονίζει ωστόσο ότι οι πρόσφατες αποφάσεις της Υπηρεσίας εκδόθηκαν τέσσερα χρόνια μετά που τέθηκε σε ισχύ η νέα νομοθεσία για τα δικαιώματα του καταναλωτή, Ν.112(Ι)/2021.

«Στις αποφάσεις αναφέρεται ότι ερευνήθηκαν συμβάσεις που ίσχυαν από το Μάϊο του 2021 που τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος. Το ερώτημα είναι γιατί τόση καθυστέρηση στην έναρξη της διερεύνησης. Γιατί για τέσσερα χρόνια αφέθηκαν οι καταναλωτές απροστάτευτοι σε μια τόσο σοβαρή παράβαση που αφορά δεκάδες χιλιάδες συμβάσεις τραπεζών», αναφέρει.

Παράλληλα, ο σύνδεσμος σημειώνει ότι «η Υπηρεσία σε δημόσιες δηλώσεις της ανάφερε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε περισσότερο για να βοηθήσει τους καταναλωτές και τους κάλεσε να χρησιμοποιήσουν τις Αποφάσεις της ως εργαλείο σε ατομικές δικαστικές διαδικασίες εναντίον των τραπεζών. Η θέση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών είναι ότι μπορεί να κάνει περισσότερα. Ανεξήγητα όμως δεν το κάνει».

Την ίδια ωρα, σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή είναι Νομιμοποιούμενος Φορέας για προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών. «Μήπως ξέχασε αυτό το ρόλο της; Μήπως ξέχασε το νόμο 101(Ι)/2007 που ίσχυε από το 2007 μέχρι το 2023 και το Νόμο 91(Ι)/2023 που τον διαδέχθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα;»

«Γιατί από το 2007 μέχρι σήμερα προκλητικά αγνοεί τις πρόνοιες και των δυο νόμων για προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και δεν προχωρεί σε δικαστική διαδικασία εναντίον των τραπεζών;», διερωτάται.

«Η μέχρι σήμερα στάση της οδηγεί τους καταναλωτές σε αμφιβολίες ότι πραγματικά θέλει να βοηθήσει τους καταναλωτές. Τα πιο πάνω, που δεν είναι τα μόνα παραδείγματα, υποχρεώνουν τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών για ακόμα μια φορά να αμφισβητήσει την ειλικρινή πρόθεση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για πραγματική προστασία των καταναλωτών από τις καταχρηστικές ρήτρες στις συμβάσεις τραπεζών».

Τέλος, υποβάλλεται δημόσια το ερώτημα προς την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Μπορεί να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί από το 2007 δεν ασκεί το δικαίωμα της (για τους καταναλωτές θεωρείται υποχρέωση), για χρήση των διατάξεων των δυο αναφερόμενων νομοθεσιών για προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών;

«Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών κάλεσε κατ’ επανάληψη την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή να κάνει χρήση του νόμου 101(Ι)/2007, χωρίς όμως αποτέλεσμα», καταλήγει.