Η δήμαρχος στη Γερμανία κατονόμασε την κόρη της ως υπεύθυνη για την επίθεση – Βρέθηκαν δύο μαχαίρια με αίμα στο σπίτι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Στην Αθήνα για το Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου-Ελλάδας ο Γ. Παπαναστασίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Φόρουμ, το οποίο διοργανώνεται από το ΚΕΒΕ, τον Invest Cyprus, τον Enterprise Greece και τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου – Ελλάδας, τελεί υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου αναχωρεί απόψε για την Αθήνα, όπου θα συμμετάσχει στο «Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου – Ελλάδας» που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, το Φόρουμ, το οποίο διοργανώνεται από το ΚΕΒΕ, τον Invest Cyprus, τον Enterprise Greece και τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου – Ελλάδας, τελεί υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη.

«Στο πλαίσιο των εργασιών του Φόρουμ, ο κ. Παπαναστασίου θα απευθύνει χαιρετισμό, αναδεικνύοντας τις ισχυρές σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας, καθώς και τις ευκαιρίες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς των επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας», αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα