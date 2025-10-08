Στην Αθήνα για το Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου-Ελλάδας ο Γ. Παπαναστασίου

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου αναχωρεί απόψε για την Αθήνα, όπου θα συμμετάσχει στο «Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου – Ελλάδας» που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, το Φόρουμ, το οποίο διοργανώνεται από το ΚΕΒΕ, τον Invest Cyprus, τον Enterprise Greece και τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου – Ελλάδας, τελεί υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη.

«Στο πλαίσιο των εργασιών του Φόρουμ, ο κ. Παπαναστασίου θα απευθύνει χαιρετισμό, αναδεικνύοντας τις ισχυρές σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας, καθώς και τις ευκαιρίες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς των επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας», αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ