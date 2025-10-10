Τί δείχνουν νέα στοιχεία για την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Το Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) δημοσίευσε τα Στατιστικά Δελτία για την αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, με δεδομένα μέχρι και τον Ιούνιο του 2025. Τα στοιχεία αφορούν:

Ευρυζωνική Πρόσβαση και Σταθερή Τηλεφωνία

Η σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 4.011 συνδρομητές ή 1,1% σε σχέση με το 2ο εξάμηνο του 2024. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η άνοδος (4,7%) στις συνδέσεις με ταχύτητα ίση ή μεγαλύτερη των 100Mbps σε σχέση με το 2ο εξάμηνο του 2024, λόγω της επέκτασης των δικτύων υψηλής χωρητικότητας και των δωρεάν αναβαθμίσεων ταχυτήτων πρόσβασης. Παράλληλα, το ποσοστό συνδρομητών με ταχύτητες άνω του 1Gbps παρουσίασε τη μεγαλύτερη έως σήμερα αύξηση (5,1%) στο μικρό ποσοστό συνδρομητών με ταχύτητες άνω του 1 Gbps, που αντιστοιχεί σε υπερδιπλασιασμό και ανέρχεται πλέον στο 9,8%, δηλαδή σχεδόν 1 στους 10.

Το ποσοστό των συνδέσεων xDSL μειώθηκε κατά 4,4% κατά το 1ο εξάμηνο του 2025 (12,6%) σε σχέση με το 2ο εξάμηνο του 2024, με το ποσοστό συνδέσεων μέσω Οπτικών Ινών (Fiber Optic) να αυξάνεται κατά 5,3% αντίστοιχα φτάνοντας το 68,7%. Μείωση (1,0%) παρατηρείται και στο ποσοστό των συνδέσεων DOCSIS 3.0/3.1 (18,6%).

Ο μέσος όγκος δεδομένων ανά σταθερή γραμμή κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 ανήλθε στα 1,17 TB, συνεχίζοντας την αυξητική του τάση, ενώ ο συνολικός όγκος δεδομένων για το 1ο εξάμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 5,1% σε σχέση με το 2ο εξάμηνο του 2024.

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2025, παρατηρήθηκε πτώση στις συνολικές συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας (3.518) σε σχέση με το 2ο εξάμηνο του 2024. Οι συνδέσεις Οπτικών Ινών αποτελούν το κύριο μέσο σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας, καλύπτοντας το 80,5% της αγοράς.

Κινητή Τηλεφωνία και Ευρυζωνική Πρόσβαση

Στην κινητή τηλεφωνία, το 1ο εξάμηνο του 2025 σημειώθηκε μικρή αύξηση 39.03 χρηστών σε σχέση με το 2ο εξάμηνο του 2024. Το ποσοστό συνδρομών συμβολαίου συνεχίζει να παρουσιάζει αύξηση, με τα συμβόλαια που προσφέρουν απεριόριστα δεδομένα, φωνή και SMS να αποτελούν το 61,18% των συνολικών συμβολαίων. Η αναλογία χρηστών κινητής τηλεφωνίας προς τον πληθυσμό της Κυπριακής Δημοκρατίας αυξήθηκε κατά 4,2%, φτάνοντας στο 160,4%. O συνολικός όγκος δεδομένων για το 1ο εξάμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 7,5% σε σχέση με το 2ο εξάμηνο του 2024.

Συνολικός Όγκος Δεδομένων Σταθερής και Κινητής

Ο συνολικός όγκος δεδομένων (σταθερής και κινητής) για το 1ο εξάμηνο του 2025 παρουσίασε αύξηση 50.731 ΤΒ (5,5%) σε σχέση με το 2ο εξάμηνο του 2024. Παράλληλα, το ποσοστό των δεδομένων που διακινήθηκαν μέσω σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης παραμένει κάτω από το 90%, και συνεχίζει να μειώνεται, φτάνοντας στο 84,97% το 2ο τρίμηνο του 2025, εξαιτίας της αύξησης των συμβολαίων κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστα δεδομένα, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον.

Πρόσβαση στα Στατιστικά Δελτία

Τα αναλυτικά Στατιστικά Δελτία είναι διαθέσιμα σε μορφή PDF στους παρακάτω συνδέσμους: https://ocecpr.ee.cy/mme/deltio-typou-3