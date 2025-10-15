Στα €86 εκατ. τα έσοδα της PwC Κύπρου το 2025- Μήνυμα CEO για στρατηγική

Μικρή μείωση 2,5% παρουσίασαν τα έσοδα της PwC Κύπρου για το 2025, με την εταιρεία να συνεχίζει το ταξίδι στρατηγικού επαναπροσανατολισμού και ενοποίησης.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάστηκαν στο καθιερωμένο ετήσιο συνέδριο, την Παρασκευή, τα συνολικά της έσοδα μειώθηκαν στα €86 εκατ. σε σύγκριση με €88,1 εκατ. που σημείωσε την προηγούμενη χρονιά.

Τα έσοδα από ελεγκτικές υπηρεσίες μειώθηκαν στα €26,2 εκατ. από €27,3 εκατ. το 2024. Τα έσοδα από συμβουλευτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν στα €13,2 εκατ. από €13,1 εκατ. Τα έσοδα από φορολογικές και νομικές υπηρεσίες ανήλθαν στα €20,3 εκατ. από €19,5 εκατ. το 2016. Από συνδεδεμένες υπηρεσίες διαχείρισης φορολογικής συμμόρφωσης τα έσοδα μειώθηκαν στα €26,3 εκατ. από €28,2 εκατ.

H συνολική συνεισφορά στα έσοδα του κράτους ανήλθε στα €28,9 εκατ. συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος, της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα, των εισφορών εργαζομένων, του ΦΠΑ, του ΓεΣΥ και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Το προηγούμενο έτος, η συνεισφορά στα έσοδα του κράτους ήταν €29,2 εκατ.

Μήνυμα CEO

Σε μήνυμά του ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της PwC Κύπρου, Φίλιππος Σώσειλος αναφέρει ότι «κατά το υπό εξέταση έτος, είμαστε περήφανοι για το πώς συνεχίσαμε να επιδεικνύουμε ευελιξία και να παραμένουμε σε καλό δρόμο με την εφαρμογή της επαναπροσδιορισμού του υπεύθυνου επιχειρηματικού μας μοντέλου, καταγράφοντας σημαντική ανάπτυξη στις βασικές μας δραστηριότητες (μη σχετιζόμενες με το δίκτυο) μέσω της στρατηγικής μας εστίασης στην τοπική αγορά και στις διεθνείς αγορές που μας έχουν προτεραιότητα».

Από την άλλη πλευρά, προσθέτει, οι δύσκολες διεθνείς οικονομικές συνθήκες καθ' όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2025, επηρέασαν αρνητικά τον βαθμό υποστήριξης που θα μπορούσε να προσφέρει η PwC Κύπρου σε άλλες εταιρείες του δικτύου της PwC, με αποτέλεσμα τη σημαντική συρρίκνωση αυτής της ροής εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους.

«Κατά το οικονομικό έτος 2025 συνεχίσαμε το ταξίδι μας για στρατηγικό επαναπροσανατολισμό και ενοποίηση, επιτρέποντας στην επιχείρησή μας να σταθεροποιηθεί μετά την τολμηρή μείωση του γεωπολιτικού κινδύνου των τελευταίων ετών. Η πελατοκεντρική μας στρατηγική βασίζεται στην ακλόνητη δέσμευσή μας στην ποιότητα, επενδύοντας στην ποιότητα των ανθρώπων και των υπηρεσιών μας, καθώς προσφέρουμε με επιτυχία νέα αξία στην τοπική αγορά και τους διεθνείς πελάτες μας. Επιπλέον, συνεχίσαμε να χτίζουμε εμπιστοσύνη ανταποκρινόμενοι στις αυξανόμενες προσδοκίες του δημόσιου συμφέροντος για διαφάνεια, λογοδοσία και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών», τονίζει.

Βιώσιμη και υγιή βάση το μείγμα εσόδων

Σύμφωνα με τον κ. Σώσειλο, «ως αποτέλεσμα της ισχυρής συνολικής ανάπτυξης που επιτεύχθηκε τόσο στις βασικές μας δραστηριότητες όσο και στις δραστηριότητες που σχετίζονται με το Δίκτυο τα τελευταία 4 χρόνια, καταφέραμε να διατηρήσουμε τα έσοδα σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα με τα ιστορικά μας έσοδα, διατηρώντας την ηγετική μας θέση στον Κλάδο Επαγγελματικών Υπηρεσιών της Κύπρου».

Ουσιαστικά, επισημαίνει, «παρά τη μείωση κατά 25% των ιστορικών μας εσόδων λόγω της στρατηγικής μας για τη μείωση του κινδύνου κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, έχουμε επιτύχει επαρκή αντισταθμιστική ανάπτυξη σε άλλες ροές εσόδων. Καθώς η συνεχιζόμενη επέκταση των βασικών μας δραστηριοτήτων αποτελεί έναν κρίσιμο στρατηγικό τομέα εστίασης για εμάς, θεωρούμε το μείγμα εσόδων του οικονομικού έτους 2025 ως μια βιώσιμη και υγιή βάση για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια».

«Η ηγετική μας θέση στην Κύπρο μας γεμίζει με ένα ισχυρό αίσθημα ευθύνης να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον ευρύτερο θετικό μετασχηματισμό του οικονομικού μοντέλου της Κύπρου προς την εκπλήρωση του Οράματος 2035: να κάνουμε την Κύπρο ένα από τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να ζει, να εργάζεται και να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα», αναφέρει. Για τον σκοπό αυτό, αναφέρει, «είμαστε πολύ ενεργοί στην υποστήριξη κρατικών πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την προσέλκυση επενδύσεων στην Κύπρο. Αναλαμβάνουμε επίσης ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο του επαγγέλματός μας στην ανάπτυξη νέων αγορών για την Κύπρο (όπως η Ινδία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Μέση Ανατολή κ.λπ.), προωθώντας την Κύπρο σε διεθνείς εταιρείες ως πύλη εισόδου στην ΕΕ και πέραν αυτής».