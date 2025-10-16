Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πόσοι υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις για το 2024- Τα τελικά στοιχεία

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Έχουν υποβληθεί Οριστικά περίπου 337,4 χιλιάδες Δηλώσεις, ενώ παραμένουν Σε Προσωρινή Παραλαβή ακόμα 5,2 χιλιάδες Δηλώσεις

Ολοκληρώθηκε χθες τα μεσάνυκτα η διαδικασία έγκαιρης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου (ΤΦ1) για το φορολογικό έτος 2024.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Εφόρου Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη στον Πολίτη, μέχρι τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας έγκαιρης υποβολής, στις 15/10/2025,  έτυχαν επεξεργασίας περίπου 342,6 χιλιάδες Δηλώσεις και συγκεκριμένα έχουν υποβληθεί Οριστικά περίπου 337,4 χιλιάδες Δηλώσεις, ενώ παραμένουν Σε Προσωρινή Παραλαβή ακόμα 5,2 χιλιάδες Δηλώσεις.

Σημειώνει ότι κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο (1-15/10/2025) κατά το οποίο δόθηκε περισσότερος χρόνος για την έγκαιρη υποβολή προς διευκόλυνση των πολιτών, έτυχαν επεξεργασίας συνολικά περίπου 22,6 χιλιάδες Δηλώσεις και υποβλήθηκαν Οριστικά περίπου 22 χιλιάδες.

Για το φορολογικό έτος 2023, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την έγκαιρη υποβολή των Δηλώσεων Εισοδήματος Ατόμου ήταν περίπου 317,4 χιλιάδες και η συνολική επεξεργασία των ήταν 322,3 χιλιάδες, με αποτέλεσμα για το φορολογικό έτος 2024 η συνολική επεξεργασία και η έγκαιρη υποβολή να έχουν ξεπεράσει τα περσινά επίπεδα κατά ποσοστό 6,3% το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 22,3 χιλιάδες (6,3%) και 22 χιλιάδες, αντίστοιχα.

Διευκρινίζει ότι η εκπρόθεσμη υποβολή της Δήλωσης και η πληρωμή Φόρου/Εισφορών, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο €100, πρόσθετο φόρο (5%), χρηματική επιβάρυνση (5%) και τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση των οφειλόμενων ποσών.

Tags

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΕΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

