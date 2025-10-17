Δυναμική πορεία του τουρισμού: 10,3% αύξηση στις αφίξεις το 2025

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι αφίξεις τουριστών τον Σεπτέμβριο 2025 ανήλθαν σε 570.635 σε σύγκριση με 509.463 τον Σεπτέμβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 12,0%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.604.790 σε σύγκριση με 3.268.090 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 10,3%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Σεπτέμβριο 2025, αφού αποτέλεσαν το 31,4% (179.293) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 14,0% (80.115), οι αφίξεις από την Πολωνία το 7,9% (45.019), οι αφίξεις από τη Γερμανία 6,0% (34.348), οι αφίξεις από τη Σουηδία 3,6% (20.570), οι αφίξεις από τη Ρουμανία 3,1% (17.975) και οι αφίξεις από την Ελλάδα 3,0% (17.217).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Σεπτέμβριο 2025 ήταν για ποσοστό 84,8% των τουριστών οι διακοπές, για 10,1% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 5,0% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Σεπτέμβριο 2024, ποσοστό 85,1% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 9,6% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 5,2% για επαγγελματικούς λόγους.

Ταξίδια Κυπρίων στο εξωτερικό

Εξάλλου, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Σεπτέμβριο 2025 ανήλθαν στις 166.129 σε σύγκριση με 156.153 τον Σεπτέμβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,4%.

Όπως αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Σεπτέμβριο 2025 ήταν η Ελλάδα με 35,8% (59.514), η Ρωσία με 6,6% (10.987), το Ηνωμένο Βασίλειο με 6,6% (10.964) και η Ιταλία με 5,2% (8.711).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Σεπτέμβριο 2025 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 76,1%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 21,0%, οι σπουδές ποσοστό 1,6% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,3%.

ΚΥΠΕ