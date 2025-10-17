Συνεχίζεται το «καψώνι» για άδεια οδήγησης – Σοβαρές καθυστερήσεις

Η αναμονή για εξέταση για άδεια οδήγησης έχει φτάσει τους εννέα μήνες στη Λευκωσία, ενώ στη Λεμεσό είναι στους οκτώ μήνες. Στις επαρχίες Πάφου, Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου ο χρόνος αναμονής είναι μικρότερος, γύρω στους 4-5 μήνες, με αποτέλεσμα πολλοί να επιλέγουν να εξεταστούν σε άλλη επαρχία. Ειδικά στα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών στη Λάρνακα οι λειτουργοί μετρούν τις αντοχές τους, διότι συρρέουν συνεχώς αιτητές εξέτασης από άλλες επαρχίες, όπως ανέφερε στον «Π» ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Εκπαιδευτών Οδηγών (ΠΟΙΕΟ), Πανίκος Κατσαρής.

«Τα προβλήματα δεν αμβλύνονται, δυστυχώς υπάρχει απραξία και ευθυνοφοβία από τους υπεύθυνους λειτουργούς», είπε. Το πεπαλαιωμένο ηλεκτρονικό σύστημα στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών για απόκτηση άδειας οδήγησης, ο χειρισμός του και η υποστελέχωση είναι αιτίες του προβλήματος, όπως λέχθηκε στις αρχές του μήνα, όταν συζητήθηκε το θέμα στην Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής. Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Κατσαρή, προβληματική είναι και η διαχείριση του προσωπικού στο Τμήμα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι μετά τη συνεδρίαση στη Βουλή και τον θόρυβο που δημιουργήθηκε, το ΤΟΜ προχώρησε σε εν μέρει ικανοποίηση του αιτήματος των Σχολών Οδηγών για επαναφορά του προγράμματος στην προηγούμενη κατάσταση. Ωστόσο τα αποτελέσματα αυτών των αλλαγών ακόμα δεν φάνηκαν, σύμφωνα με τον κ. Κατσαρή. Όπως εξήγησε, είχαν ζητήσει την επαναφορά της προηγούμενης μορφής του προγράμματος, προτείνοντας κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, για να αποφεύγονται τα φαινόμενα καταχρήσεων που παρατηρούνταν. Ο κ. Κατσαρής εντοπίζει ως σοβαρή αιτία του προβλήματος στη διαχείρισή του συστήματος από συγκεκριμένο λειτουργό του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, κάνοντας λόγο για «αδιαλλαξία και έλλειψη ευελιξίας». Όπως εξήγησε, λόγω καταχρήσεων που παρατηρούνταν στο σύστημα, με κάποιες Σχολές να προκρατούν μαζικά πολλές ημερομηνίες, είχε αλλάξει η διαδικασία, κάνοντας το σύστημα πιο αυστηρό και λιγότερο ευέλικτο. Η αλλαγή στη διαδικασία έγινε πριν από ένα χρόνο περίπου, φέρνοντας όμως το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς από περίπου δύο μήνες που ήταν ο χρόνος αναμονής στη Λευκωσία, σήμερα φτάνει τους εννέα.

Μετά τη συνεδρίαση στη Βουλή το Τμήμα Οδικών Μεταφορών μετέφερε έναν εξεταστή από τη Λευκωσία στη Λεμεσό, με αποτέλεσμα ο χρόνος αναμονής να μειωθεί από τον έναν χρόνο στους οκτώ μήνες. Την ίδια ώρα μετακίνησε στα επαρχιακά γραφεία Λευκωσίας, έναν λειτουργό από το οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, όπου εξέδιδε ειδικό πιστοποιητικό για Τ/κ κατόχους κυπριακής ταυτότητας που διαμένουν στα κατεχόμενα ώστε να κυκλοφορούν στις ελεύθερες περιοχές. Ο κ. Κατσαρής διερωτήθηκε γιατί υπήρχε τόσο καιρό εξεταστής του ΤΟΜ στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, κάνοντας λόγο για προβληματική διαχείριση του προσωπικού στο ΤΟΜ.

Στην Επιτροπή Μεταφορών έγινε αναφορά και στο απαρχαιωμένο λογισμικό σύστημα, την υποστελέχωση του ΤΟΜ και τη ραγδαία αύξηση των εξεταζόμενων. Συγκεκριμένα από πλευράς του ΤΟΜ αναφέρθηκε ότι το υφιστάμενο σύστημα υιοθετήθηκε το 1996, ενώ οι διαδικτυακές υπηρεσίες του ξεκίνησαν το 2004. Ξεκίνησε η δημιουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος το 2022, ενώ το υφιστάμενο σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Αναμένουν ότι με το νέο σύστημα θα λυθούν τα προβλήματα.

Από το 2020 έχουν αφυπηρετήσει ή παραιτηθεί 9 τεχνικοί από το ΤΟΜ και έχουν προαχθεί 5 τεχνικοί, με αποτέλεσμα να κενωθούν 5 θέσεις κλίμακας Α5. Στις περισσότερες από τις κενές θέσεις βρίσκονταν μηχανολόγοι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. Κανένας από αυτούς δεν παραμένει στη θέση του. Έρχονται για λίγο καιρό, εκπαιδεύονται και μετά φεύγουν. Την ίδια ώρα καταγράφηκε ραγδαία αύξηση των εξετάσεων σε κάποιες επαρχίες. Το 2017 η Λεμεσός είχε 10.088 κρατήσεις ενώ το 2024 είχε 16.356 κρατήσεις, το 2017 η Πάφος είχε 4.773 κρατήσεις ενώ το 2024 είχε 9.165. Το 2017 η Λευκωσία είχε περίπου 12.000 κρατήσεις ενώ το 2024 είχε 15.143.