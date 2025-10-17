Η ενημέρωση της Αστυνομίας για τον φόνο του Δημοσθένους: «Υπάρχουν 3 σκηνές εγκλήματος, διερευνώνται τα κίνητρα»

Οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και αξιολογούνται πλήθος πληροφοριών και στοιχείων, ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κύπρου Κυριακή Λαμπριανίδου, σε δηλώσεις σχετικά με τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό το πρωί της Παρασκευής.

Μετά την ανάγνωση της γραπτής δήλωσης, η κ. Λαμπριανίδου απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, λέγοντας ότι «τη συγκεκριμένη στιγμή υπερίπτατο τυχαία το ελικόπτερο της Αστυνομίας, το οποίο μετέβαινε για εργασίες για άλλο σκοπό. Έχουμε πληροφορίες οι οποίες αξιολογούνται. Όπως σας έχω πει, είμαστε στο αρχικό στάδιο. Μόλις έχουμε κάτι επιβεβαιωμένο, θα σας το μεταδώσουμε», δήλωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον τρόπο διαφυγής των δραστών, σημείωσε πως «έχουμε πληροφορίες, αξιολογούνται, αλλά δεν μπορούμε να προβούμε σε οποιασδήποτε δηλώσεις όσον αφορά τις λεπτομέρειες αυτού του εγκλήματος αυτή τη στιγμή. Αξιολογούνται πάρα πολλές παράμετροι. Παίρνουμε πληροφορίες, θα πρέπει να δείξουμε λίγη υπομονή ακόμα, για να μπορέσουμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα».

Ανησυχία για τις πρωινές εγκληματικές ενέργειες

Αναφερόμενη στο γεγονός ότι το έγκλημα σημειώθηκε πρωινή ώρα, η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας αναγνώρισε ότι υπάρχει προβληματισμός:

«Είναι γεγονός ότι είχαμε εγκληματικές ενέργειες κατά τες πρωινές ώρες και σε ώρες αιχμής. Αυτό φυσικά και προβληματίζει την Αστυνομία Κύπρου. Και να είστε σίγουροι ότι παρακολουθούμε πάρα πολλά πράγματα και προλαμβαίνουμε και αρκετές εγκληματικές πράξεις. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή».

Τα κίνητρα και οι σκηνές του εγκλήματος

Για το γεγονός ότι το θύμα ήταν γνωστό δημόσιο πρόσωπο, με δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο και τις επιχειρήσεις, η εκπρόσωπος Τύπου ανέφερε πως:

«Διερευνώνται όλα τα κίνητρα όσον αφορά την περίπτωση αυτή. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η εγκληματική ενέργεια. Ήταν, φαίνεται, πολύ καλά οργανωμένη. Υπάρχει πάρα πολύ ανακριτικό έργο. Δεν υπάρχει μία σκηνή εγκλήματος — είναι τουλάχιστον τρεις σκηνές εγκλήματος οι οποίες διερευνώνται. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι την εξέλιξη και την πορεία των ερευνών και πού θα καταλήξουμε εμείς στη συνέχεια».

Σε ερώτηση για το αν το θύμα είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή του, απάντησε πως «αυτές τις λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας σχολιάσω αυτή τη στιγμή».

Μάρτυρες και καταθέσεις

Αναφορικά με τις μαρτυρίες, δήλωσε ότι «ακόμα δεν έχει ληφθεί κατάθεση από το μάρτυρα και από άλλους μάρτυρες. Γι’ αυτό σας καλούμε να δείξετε υπομονή. Αντιλαμβανόμαστε την ανησυχία όλων και το ενδιαφέρον, αφού πρόκειται για ένα δημόσιο πρόσωπο και μια εγκληματική πράξη την οποία παρακολουθούμε».

Πρόσθεσε επίσης ότι «προσπαθούμε να εντοπίσουμε κι άλλους μάρτυρες», ενώ «μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακριθεί άτομα».

Σε σχέση με την επίθεση, ανέφερε ότι «οι πυροβολισμοί ήταν εναντίον του θύματος. Φαίνεται να υπήρξε κάποιου είδους ανακοπή οχήματος, αλλά επιτρέψτε μου να μην πω σε λεπτομέρειες άλλες».

Η δράση του οργανωμένου εγκλήματος στη Λεμεσό

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αναβάθμισης του οργανωμένου εγκλήματος στη Λεμεσό, η Εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι η Αστυνομία λαμβάνει μέτρα:

«Λαμβάνονται μέτρα και όπως σας έχω πει και νωρίτερα, έχουμε προλάβει και εγκληματικές πράξεις. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το έγκλημα δεν μπορεί καμία αστυνομία σε καμία χώρα του κόσμου να το σταματήσει. Να προβληματίζει όλους. Παίρνουμε μέτρα. Νομίζω βλέπετε και τα περίπολα πόσο έχουν αυξηθεί και αρκετές συνέργειες που γίνονται από μέρους της Αστυνομίας».