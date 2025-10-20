Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αναθεωρημένη εκτίμηση: Στο 3,9% η ανάπτυξη οικονομίας το 2024

Ισχυρότερη ήταν η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας τα προηγούμενα τρία χρόνια

Ισχυρότερη ήταν η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας το 2024, σε πραγματικούς όρους, σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2024, ανήλθε στο 3,9% έναντι 3,4% που ήταν η εκτίμηση Απριλίου.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Ενημέρωση και Επικοινωνία», «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», «Κατασκευές» και «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων και Μοτοσικλετών.

Σε τρέχουσες τιμές, η ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανέρχεται στο 7,2% για το 2024. Τον Απρίλιο, η εκτίμηση ήταν 7,1%.

Σε πραγματικούς όρους, το ΑΕΠ για το 2024 ανερχόταν σε €29.419,9 δισ. Σε τρέχουσες τιμές, το ΑΕΠ ανερχόταν στα €34.770,2 δισ.

Αναθεώρηση και για 2022-2023

Αναθεωρημένες εκτιμήσεις ανακοινώθηκαν και για το ρυθμό ανάπτυξης τα έτη 2022 και 2023.

Το 2022 ο ρυθμός ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους είναι 8,3% από 7,2% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση και το 2023 3,6% από 2,8%.

Φέρνει αποτελέσματα η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική

Η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική φέρνει αποτελέσματα, σχολίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στο Χ, σχετικά με την αναθεωρημένη εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας για τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ για το 2024 στο 3,9%.

"Η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, μακριά από λαϊκισμούς και ανέξοδες υποσχέσεις, φέρνει αποτελέσματα. Η αναθεώρηση του ΑΕΠ επιβεβαιώνει ότι η οικονομία παραμένει ισχυρή και αναμένεται να καταγράψει ανάπτυξη 3,5%-3,9% το 2025, με δημόσιο χρέος κάτω από το 60% του ΑΕΠ", σημείωσε ο Πρόεδρος.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

