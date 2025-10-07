Ανάρπαστα τα μεταχειρισμένα διαμερίσματα και σπίτια

Άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία για την αγορά μεταχειρισμένων οικιών και διαμερισμάτων αποκαλύπτει η ανάλυση της Landbank Analytics για τις πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Η αγορά των οικιστικών ακινήτων αποδεικνύεται ο βασικός πυλώνας της αγοράς μεταχειρισμένων, με τις οικίες να καταγράφουν τη μεγαλύτερη συνολική αξία πωλήσεων, φτάνοντας τα €190,3 εκατ. Η ζήτηση για αγορά μεταχειρισμένης οικίας μεταφράστηκε σε 552 ξεχωριστές πράξεις.

Ελαφρώς χαμηλότερη είναι η συνολική αξία των διαμερισμάτων η οποία διαμορφώθηκε σε €185 εκατ. τα οποία έχουν σαφώς μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 1.162 πωλήσεις διαμερισμάτων, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τις οικίες. Αυτό το στοιχείο υποδηλώνει μια ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα στη συγκεκριμένη κατηγορία, η οποία οφείλεται στην υψηλή ζήτηση για πιο προσιτές οικονομικά κατοικίες.

Όπως συμβαίνει και με την αγορά καινούργιων ακινήτων, οι δύο αυτές κατηγορίες αποτελούν την ατμομηχανή της αγοράς μεταχειρισμένων, προσελκύοντας το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού ενδιαφέροντος και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αξία της στέγασης για τους αγοραστές.

Η εικόνα της κυπριακής αγοράς παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις από επαρχία σε επαρχία, με τις οικίες και τα διαμερίσματα να καταγράφουν διαφορετικές δυναμικές τόσο στον αριθμό των πωλήσεων όσο και στις μέσες τιμές τους. Η ανάλυση των δεδομένων αποκαλύπτει τις ιδιαίτερες προτιμήσεις των αγοραστών και τα επίπεδα τιμών που επικρατούν σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο.

Λευκωσία: Σε πρώτη ζήτηση τα διαμερίσματα

Στην Πρωτεύουσα, τα διαμερίσματα κυριαρχούν καθώς καταγράφηκαν 458 πωλήσεις το εξάμηνο του έτους, σχεδόν τριπλάσιες από τις πωλήσεις οικιών, με τη μέση τιμή τους να διαμορφώνεται στις €143.118. Αντίθετα, οι κατοικίες, αν και λιγότερες σε αριθμό με 163 πωλήσεις, είχαν σημαντικά υψηλότερη μέση τιμή, φτάνοντας τις €283.641.

Λεμεσός: Η Πρωτεύουσα των ψηλών τιμών

Η Λεμεσός ξεχωρίζει ως η ακριβότερη αγορά και για τις δύο κατηγορίες οικιστικών ακινήτων. Η μέση τιμή πώλησης για μια μεταχειρισμένη οικία ανέρχεται στις €527.252 (με 122 πωλήσεις), τιμή που είναι η υψηλότερη Παγκύπρια. Αντίστοιχα, τα διαμερίσματα κατέγραψαν 201 πωλήσεις με την επίσης αισθητά υψηλή μέση τιμή των €261.378, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή ζήτηση στην πόλη.

Λάρνακα: Ισορροπημένη αγορά με έμφαση στα διαμερίσματα

Στη Λάρνακα, τα διαμερίσματα υπερτερούν σε αριθμό συναλλαγών, με 220 πωλήσεις και μέση τιμή στις €142.161, που είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτή της Λευκωσίας. Οι κατοικίες ακολούθησαν με 126 πωλήσεις, αλλά με σημαντικά υψηλότερη μέση τιμή που έφτασε τις €249.382, δείχνοντας μια ισορροπημένη, αλλά πολυεπίπεδη αγορά.

Πάφος: Υψηλός όγκος διαμερισμάτων – Ακριβές οικίες

Στην Πάφο τα διαμερίσματα, επίσης, κυριαρχούν στον όγκο των πωλήσεων. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 203 πωλήσεις μεταχειρισμένων διαμερισμάτων και κατέγραψαν τη χαμηλότερη μέση τιμή Παγκύπρια, στις €129.774. Στον αντίποδα, οι μεταχειρισμένες οικίες εμφάνισαν τη δεύτερη υψηλότερη μέση τιμή μετά τη Λεμεσό, φτάνοντας τις €386.828, αν και με μικρότερο αριθμό συναλλαγών (90 πωλήσεις).

Αμμόχωστος: Πιο προσιτές τιμές

Στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, η κίνηση ήταν πιο περιορισμένη, αλλά με σαφή προτίμηση στα διαμερίσματα. Καταγράφηκαν 80 πωλήσεις διαμερισμάτων το εξάμηνο του 2025 με τη χαμηλότερη μέση τιμή μετά την Πάφο, στις €115.664. Οι κατοικίες ακολούθησαν με 51 πωλήσεις και μέση τιμή στις €264.039.

Δυναμική και πολυμορφία

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Landbank, Ανδρέας Χριστοφορίδης επισημαίνει:

«Η ανάλυση επιβεβαιώνει τη δυναμική και την πολυμορφία της κυπριακής αγοράς. Παρατηρούμε μια αγορά πολλαπλών ταχυτήτων, όπου κάθε επαρχία έχει τη δική της, ξεχωριστή ταυτότητα. Από τη μία, η Λεμεσός διατηρεί τα πρωτεία στις υψηλές αξίες, αντανακλώντας τη θέση της ως ένα ισχυρό επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο. Από την άλλη, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο, όπου τα διαμερίσματα κυριαρχούν σε αριθμό πωλήσεων λόγω αυξημένης ζήτησης τόσο για προσιτή, μόνιμη στέγη όσο και για ελκυστικές επενδυτικές τοποθετήσεις. Η ανάλυσή μας δεν αποτυπώνει απλώς αριθμούς, αλλά τις ζωντανές κοινωνικοοικονομικές τάσεις που διαμορφώνουν την αγορά. Η ανθεκτικότητα και η προσαρμοστικότητα που επιδεικνύει ο τομέας, προσφέροντας πολλαπλές επιλογές σε διαφορετικά επίπεδα τιμών, σηματοδοτεί μια περίοδο ωριμότητας και σταθερών ευκαιριών για αγοραστές και επενδυτές».