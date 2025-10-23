Πρόεδρος ΚΕΒΕ: Αναχρονιστικός θεσμός η ΑΤΑ

Τη θέση του ΚΕΒΕ ότι «η ΑΤΑ για όλους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή», επανέλαβε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σταύρος Σταύρου.

Χαιρετίζοντας την 63η Γενική Συνέλευση του ΕΒΕ Λεμεσού το απόγευμα της Τετάρτης, ο κ. Σταύρου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ΑΤΑ, Μια τέτοια εξέλιξη, πρόσθεσε, θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, θα εκτοξεύσει το εργατικό κόστος και θα υποχρεώσει επιχειρήσεις να «βάλουν λουκέτο», ενώ σημείωσε ότι υπάρχει η διάθεση για εποικοδομητικό και παραγωγικό διάλογο, «αλλά όχι κάτω από εκβιασμούς για παναπεργεία και συνδικαλιστικούς ετσιθελισμούς».

Το ΚΕΒΕ και η ΟΕΒ, είπε ο κ.Σταύρου, έχουν χαράξει κοινή στρατηγική για την ΑΤΑ και «δεν πρόκειται να δεχθούμε λύση που θα είναι σε βάρος των επιχειρήσεων και της οικονομίας», διαμηνύοντας ότι «ο θεσμός της ΑΤΑ είναι αναχρονιστικός και θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί».

Μεταξύ άλλων, έκανε αναφορά στις ανησυχίες για το υψηλό κόστος ηλεκτρισμού, την προωθούμενη φορολογική μεταρρύθμιση και την ματαίωση ή καθυστέρηση αναπτυξιακών έργων, ωστόσο εξέφρασε και ικανοποίηση για την δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, τον σχεδόν μηδενικό πληθωρισμό, τον πλήρη έλεγχο της ανεργίας και την υποχώρηση του δημόσιου χρέους.

Πηγή: ΚΥΠΕ