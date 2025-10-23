Συνεργασία για μετασχηματισμό επιχειρήσεων ζήτησε ο Υπουργός Ενέργειας

Η στενή συνεργασία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των κοινών στόχων της Κυβέρνησης και των επιχειρήσεων, που δεν είναι άλλοι από τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αναβάθμιση της εικόνας της χώρας μας διεθνώς, ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου.

Ο κ.Παπαναστασίου χαιρέτησε, το απόγευμα της Τετάρτης, την 63η Γενική Συνέλευση του ΕΒΕ Λεμεσού, στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Μάριου Χαρτσιώτη, του Υφυπουργού Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλα Ιωαννίδη, βουλευτών, τοπικών αξιωματούχων και μελών της επιχειρηματικής κοινότητας της Λεμεσού. Το τελετουργικό ξεκίνησε με μονόλεπτη σιγή στη μνήμη του Κύπριου επιχειρηματία Κωστάκη Λευκαρίτη που απεβίωσε στις 20 Οκτωβρίου, σε ηλικία 82 ετών.

Στην ομιλία του, ο Υπουργός είπε ότι η Λεμεσός «πορεύεται δυναμικά προς μια νέα εποχή ανάπτυξης και εξωστρέφειας, με σύγχρονες υποδομές και στρατηγικό σχεδιασμό που ενισχύουν τον ρόλο της ως σημαντικού οικονομικού, ναυτιλιακού και τουριστικού κόμβου της χώρας μας», ενώ επεσήμανε ότι, σε αυτήν την πορεία είναι καθοριστική η συμβολή της δραστήριας επιχειρηματικής κοινότητας της πόλης.

Διαβεβαίωσε ακόμη, ότι σε αυτές τις προσπάθειες «η Κυβέρνηση είναι σταθερός συμπαραστάτης, στηρίζοντας έμπρακτα και ποικιλοτρόπως το κυπριακό επιχειρείν», υποδεικνύοντας πώς το Υπουργείο του υλοποιεί στοχευμένες πολιτικές και προγράμματα στήριξης που σκοπό έχουν την ενίσχυση της καινοτομίας, την ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα και την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεών μας.

Υπενθύμισε ότι για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 έχουν εξασφαλιστεί €226 εκατ. στο πλαίσιο του προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ», καθώς και €137 εκατ. από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Σχέδιο REPowerEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), για την εφαρμογή διαφόρων σχεδίων προώθησης της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας.

Μέχρι σήμερα, συνέχισε, έχουν καταβληθεί χορηγίες ύψους €101.2 εκατ. σε δικαιούχους των Σχεδίων μας, εκ των οποίων €88.9 εκατ. μέσω του «ΘΑλΕΙΑ» και €12.3 εκατ. μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μεταξύ άλλων, πρόσθεσε, καλύπτονται δράσεις που αφορούν στη νέα επιχειρηματικότητα, στις ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα, στην ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, στη μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων και στην προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ο κ.Παπαναστασίου σημείωσε πως η Κυβέρνηση, μέσα από την «πειθαρχημένη δημοσιονομική πολιτική, παραμένει πάντα έτοιμη να στηρίξει τις επιχειρήσεις μας τόσο σε περιπτώσεις κρίσεων όσο και περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης», φέρνοντας ως παράδειγμα την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό.

Μεταξύ άλλων, τόνισε πως κρίσιμο ζήτημα για τη διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων αποτελεί επίσης το κόστος της ενέργειας και ανέφερε ότι η Κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη τις προκλήσεις, έχει αναλάβει στοχευμένες δράσεις.

Ο Υπουργός έκανε αναφορά σε συγκεκριμένα μέτρα που υλοποιούνται προς την κατεύθυνση αυτή και προς όφελος των επιχειρήσεων, ενώ υπογράμμισε πως σημαντικό βήμα προς τη μείωση του ενεργειακού κόστους αποτελεί η εμπορική λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού.

«Βασική μας προτεραιότητα στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας παραμένει η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και την προώθηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στις 14 βιομηχανικές περιοχές, με τις περίπου 950 επιχειρήσεις που λειτουργούν στο νησί, ο κ.Παπαναστασίου διαμήνυσε ότι «η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός τους, σε συνεργασία και συνεννόηση με τις Τοπικές Αρχές και αρμόδιους φορείς, όπως τα κατά τόπους Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια και τους Συνδέσμους Βιομηχάνων, παραμένουν σταθερή μας προτεραιότητα». Μόνο εντός του 2025, υπέδειξε, προωθήθηκαν έργα ύψους €8 εκατομμυρίων, περιλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της Ενεργειακής και Βιομηχανικής Περιοχής Βασιλικού.

Όσον αφορά στη Λεμεσό και στις τρεις βιομηχανικές περιοχές της (Λεμεσό, Ύψωνα, Άγιο Αθανάσιο) ανέφερε πως, σε τεμάχιο που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο, προχωρά η ανέγερση νηπιαγωγείου και παιδοκομικού σταθμού στη Γ΄ βιομηχανική περιοχή Ύψωνα, έργο που θα λειτουργήσει το 2026, καθώς και έργα ασφαλτόστρωσης και πεζοδρομίων ύψους €750 χιλιάδων στις βιομηχανικές περιοχές Ύψωνα και Αγίου Αθανασίου. Επιπλέον, συνέχισε, για το 2026 προγραμματίζεται η κατασκευή δεύτερης εισόδου και εξόδου στις δύο βιομηχανικές περιοχές για καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, καθώς και η λειτουργία δρομολογίου για μεταφορά εργαζομένων από και προς τη Γ΄ βιομηχανική περιοχή Ύψωνα.

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας υπογράμμισε ότι «η στενή μας συνεργασία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των κοινών μας στόχων» και πως «αν θέλουμε να επιτύχουμε τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό των κυπριακών επιχειρήσεων, αν στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και να αναβαθμίσουμε την εικόνα της Κύπρου διεθνώς, πρέπει να εργαστούμε συλλογικά και συντονισμένα». Επαναβεβαίωσε, εξάλλου, ότι το Υπουργείο του «θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός και σύμμαχος στις πρωτοβουλίες σας».

Σε εκτός κειμένου αναφορές του, ο κ.Παπαναστασίου μίλησε και για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2026 και συγκεκριμένα για τα θέματα που έχει να διαχειριστεί το Υπουργείο του, προεδρεύοντας τριών Συμβουλίων, Ενέργειας, Ανταγωνιστικότητας και Εμπορίου.

Όπως είπε, οι προσπάθειες της Κύπρου θα είναι προς την κατεύθυνση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, που απασχολεί ιδιαίτερα την ΕΕ, καθώς για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται αυτονομία στην ενέργεια « και είναι ένας πολύ δύσκολος στόχος γιατί δεν υπάρχουν πόροι».

Υπενθυμίζοντας ότι η ενέργεια σχετίζεται σημαντικά με την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, ο κ.Παπαναστασίου είπε πως «θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πάμε στην πράσινη μετάβαση και όταν αναπτυχθεί και η τεχνολογία, να μπορέσει να δώσει στην ευρωπαϊκή βιομηχανία την ανταγωνιστικότητα της, γιατί όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, η βιομηχανία της ΕΕ δεν είναι πλέον ανταγωνιστική λόγω της ακρίβειας στην ενέργεια».

Κατά την Κυπριακή Προεδρία, συνέχισε, «ένας από τους πυλώνες είναι η ενίσχυση των ευρωπαϊκών δικτύων για να γίνουν πιο έξυπνα και να διαχειρίζονται τις διάφορες μορφές ενέργειας», ενώ το άλλο, πρόσθεσε, είναι «να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε στην Ευρώπη ότι δεν έχουμε την ευχέρεια ή την πολυτέλεια να απορρίπτουμε την οποιαδήποτε μορφή ενέργειας και τεχνολογίας».

Παρά το ότι η προσπάθεια είναι προς πράσινη μετάβαση, υπέδειξε, « παράλληλα πρέπει να έχουμε υπόψη πως υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες όπως το φυσικό αέριο και η πυρηνική ενέργεια και δεν μπορούμε να υποδεικνύουμε μόνο μια τεχνολογία, γιατί αυτό προκαλεί ανελαστικότητα και θέματα μη ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας».

Πρόεδρος ΕΒΕΛ: Ατμομηχανή της οικονομίας η Λεμεσός

Εξάλλου, στη λογοδοσία του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λεμεσού, Αντρέας Τσουλόφτας αναφέρθηκε στην σημαντική συμβολή της Λεμεσού στην κυπριακή οικονομία, επισημαίνοντας ότι παραμένει η ατμομηχανή της, με τη συνεισφορά της στο ΑΕΠ της χώρας να γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη.

Μίλησε, εξάλλου για στρατηγικά έργα που χρειάζονται να προωθηθούν και να υλοποιηθούν το συντομότερο, ενώ επανέλαβε την δυσφορία του ΕΒΕΛ από το κονδύλι του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, για τη Λεμεσό, «που δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ανάγκες και τη μεγάλη συμβολή της πόλης στην οικονομία».

Αναφερόμενος σε θέματα υποδομών, τόνισε την ανάγκη επίσπευσης των εργασιών αναβάθμισης του Τσιρείου Σταδίου και του Αρχαιολογικού Μουσείου Λεμεσού, καθώς και τα μεγάλα οδικά έργα, όπως ο βόρειος παρακαμπτήριος και ο κάθετος δρόμος στον Άγιο Αθανάσιο.

Ο κ.Τσουλόφτας εξέφρασε, επίσης, την αισιοδοξία του ότι, μέχρι το τέλος του χρόνου, θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις για το πολυαναμομένο Τεχνολογικό Πάρκο.

Στο πλαίσιο της Γενική Συνέλευσης, το ΕΒΕΛ τίμησε την εταιρεία Vanora Ltd για την 50χρονη προσφορά της ως μέλος του Επιμελητηρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ