ΕΟΑ Λεμεσού: Η επιτάχυνση της ανάπτυξης της Επαρχίας αποτυπώνεται στα πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας

Η Διεύθυνση Αδειοδότησης του ΕΟΑ Λεμεσού συνεχίζει με συνέπεια και επαγγελματισμό το έργο της για την διευκόλυνση της ανάπτυξης στην πόλη και Επαρχία Λεμεσού, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Από την έναρξη λειτουργίας των Επαρχιακών Οργανισμών Ανάπτυξης τον Ιούλιο του 2024, ο ΕΟΑ Λεμεσού έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο στη διαχείριση των αιτήσεων αδειοδότησης. Συγκεκριμένα, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 έχει διεκπεραιωθεί περίπου το 50% των 8.500 εκκρεμουσών αιτήσεων που παραλήφθηκαν κατά τη σύσταση του Οργανισμού, ενώ κάθε μήνα εξετάζονται και ολοκληρώνονται περίπου 900 αιτήσεις ανάπτυξης.

Η συνεχής αυτή προσπάθεια αντικατοπτρίζεται και στα πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οποία η Επαρχία Λεμεσού κατέγραψε αύξηση 13,7% στο εμβαδόν των αδειοδοτημένων έργων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η θετική αυτή πορεία αναδεικνύει την δυναμική της Επαρχίας, καθώς και τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, για την προώθηση της ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο ΕΟΑ Λεμεσού συνεχίζει να εργάζεται με στόχο την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών, την επιτάχυνση της αδειοδότησης και την ενίσχυση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επαγγελματιών του κλάδου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας.