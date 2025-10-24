Αισιοδοξία Κουμή για καλή πορεία τουρισμού- Οι δράσεις που προωθούνται

Το 2025 ο τουρισμός αναμένεται να καταλήξει και πάλι σε επιδόσεις ρεκόρ, ενώ για το 2026 είμαστε αισιόδοξοι ότι η καλή πορεία του θα συνεχιστεί, ανέφερε την Παρασκευή ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, κατά την συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για τον προϋπολογισμό του Υφυπουργείου για το έτος 2026.

Στην παρουσίασή του ενώπιον των μελών της Επιτροπής, ο κ. Κουμής ανέφερε ότι στόχος του Υφυπουργείου είναι η σταθεροποίηση του τουρισμού σε υψηλές επιδόσεις και η άνοδος της συνεισφοράς του τομέα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Αναμένεται, σημείωσε, προσεχώς η έγκριση της τροποποιημένης Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού, ενώ για το 2026 προβλέπονται δράσεις για την προβολή της χώρας στο εξωτερικό και ένα σύγχρονο πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας στον τομέα του τουρισμού.

Αναφορικά με τη συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία, είπε ότι το 2025 έφτασε στο 14% του ΑΕΠ, από 13,3% το 2024. Αντίστοιχα, οι αφίξεις περιηγητών την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2025 κατέγραψαν αύξηση 10,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και 41% σε ορίζοντα τριετίας.

Σημείωσε συγκεκριμένα ότι το 1ο ενιάμηνο του 2025 ήταν το καλύτερο στην ιστορία του τουρισμού της χώρας, ενώ η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο στην ΕΕ ως προς τη διαμονή σε αδειούχα καταλύματα.

Συμπλήρωσε ότι η Κύπρος κατατάσσεται επίσης στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου σε σχέση με την άνοδο των εσόδων από τον τουρισμό για το πρώτο εξάμηνο του έτους, αφού τα έσοδα από τον τουρισμό για το πρώτο εξάμηνο του έτους κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 21,3%.

Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του Υφυπουργείου για το 2026, ο κ. Κουμής ανέφερε ότι ανέρχεται στα €74,6 εκ., εκ των οποίων, €27,7 εκ. (37,1%), έχουν προϋπολογιστεί για ενημερωτικές εκστρατείες και δράσεις προβολής, €14,9 εκ. (20%), ως δαπάνες συνδεδεμένες με σχέδια επιχορηγήσεων που αφορούν κυρίως την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, €19,5 εκ. (25%), αφορά λειτουργικής μορφής δαπάνες, εκ των οποίων τα €6,1 εκ. (8,2%) δαπάνες για φιλοξενία της Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου της ΕΕ, ενώ τα υπόλοιπα προϋπολογίζονται για άλλες δαπάνες.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στην πράσινη μετάβαση στον τομέα του τουρισμού, λέγοντας ότι έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για τη διενέργεια μελετών επί των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού, τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξης και διαχείρισης του τουριστικού τομέα και την καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης.

«Το 2025 ο τουρισμός της χώρας μας αναμένεται να καταλήξει και πάλι σε επιδόσεις ρεκόρ, ενώ για το 2026 είμαστε αισιόδοξοι ότι η καλή πορεία του τουρισμού θα συνεχιστεί. Ωστόσο, θεωρώ πολύ σημαντικό να επισημάνω, ότι στον τομέα του τουρισμού η επιτυχία δεν είναι ποτέ δεδομένη», ανέφερε στη συνέχεια.

«Όραμα και στόχος της Κυβέρνησης είναι η συνέχιση της τουριστικής ανάπτυξης, επικεντρωμένη πλέον στις αρχές της αειφορίας, και στη βιωσιμότητα των προορισμών, με σεβασμό στο φυσικό και στο πολιτιστικό περιβάλλον και σίγουρα στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες επιδιώκουμε μέσω του τουρισμού να λαμβάνουν πολλαπλασιαστικά οφέλη», σημείωσε περαιτέρω.

Αναφερόμενος στις κυριότερες δράσεις του Υφυπουργείου, ο κ. Κουμής επικεντρώθηκε στην προσπάθεια διατήρησης της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουρισμού, με έμφαση στην παράμετρο ποιότητα και με σεβασμό στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και στην περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων προβολής, μέσα από ένα μείγμα συνύπαρξης δράσεων ψηφιακού και συμβατικού χαρακτήρα, στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και στη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη, με σεβασμό πάντοτε στις τοπικές κοινωνίες.

«Απώτερος σκοπός βεβαίως, είναι να θέσουμε ισχυρά θεμέλια για το μέλλον του τουρισμού της χώρας μας», κατέληξε.

Σε σύντομη τοποθέτησή τους, εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανέφεραν ότι δεν υπάρχει σημαντική μεταβολή στον αριθμό των θέσεων εντός του Υφυπουργείου που κενώθηκαν ή προβλέπεται να πληρωθούν, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη για την οργάνωση και στελέχωση του Υφυπουργείου, με τις πιο σοβαρές αλλαγές να αναμένονται από το επόμενο έτος.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, ρώτησε για την εικόνα που επικρατεί σε εξειδικευμένες μορφές τουρισμού, όπως ο αθλητικός, ο θρησκευτικός, αλλά και ο τουρισμός για γονιμότητα.

Ανέδειξε επίσης θέματα αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου, ιδιαίτερα ενόψει της Κυπριακής Προεδρία, και ρώτησε αν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πρόσβασης των ξένων αποστολών.

Ζήτησε επίσης πληροφορίες για την εκστρατεία προώθησης της Κύπρου και το έργο της Μαρίνας Πάφου.

Απαντώντας, ο Υφυπουργός Τουρισμού είπε αρχικά ότι επιχορηγείται σειρά δράσεων για εξειδικευμένες μορφές τουρισμού.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι ο αθλητικός τουρισμός βρίσκεται σε σταθερή άνοδο, αναφέροντας ως παράδειγμα του Μαραθωνίους Λεμεσού και Λάρνακας, που συγκεντρώνουν χιλιάδες συμμετοχές.

Αναφορικά με τον θρησκευτικό τουρισμό, είπε ότι επλήγη από την απώλεια της ρωσικής αγοράς, ωστόσο το Υφυπουργείο προγραμματίζει εντονότερη προβολή σε συγκεκριμένες χώρες, όπως η Σερβία.

Συμπλήρωσε ότι δεν έχουν γίνει ενέργειες συγκεκριμένα για τον τουρισμό γονιμότητας, βρίσκονται όμως σε εξέλιξη επαφές με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού γενικότερα.

Αναφερόμενος στην αεροπορική συνδεσιμότητα, είπε ότι σύμφωνα με στοιχεία του Aviation Council International του περασμένου Ιουνίου, η Κύπρος βρέθηκε στη δεύτερη θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τη βελτίωση της αεροπορικής σύνδεσης στη σύγκριση των ετών 2025 με 2019, ενώ έχει καταταχθεί στην πρώτη θέση στην σύγκριση των ετών 2025/2024, ως αποτέλεσμα της πρόσθεσης απευθείας πτήσεων από αεροδρόμια Ευρώπης και Μ. Ανατολής.

Για την Κυπριακή Προεδρία, είπε ότι πράγματι υπάρχει ένα κενό στην απευθείας σύνδεση του αεροδρομίου της Λάρνακας με τις Βρυξέλλες, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική διαδικασία προσφορών από το Υπουργείο Μεταφορών.

Για την προσπάθεια rebranding της Κύπρου με νέο λογότυπο, είπε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια προβολής της χώρας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής, ενώ για τη Μαρίνα Πάφου, είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Από την πλευρά του ΑΚΕΛ, ο βουλευτής Κώστας Κώστα, ρώτησε αν γίνονται ενέργειες για την προσέλκυση τουριστών από την Κίνα.

Χαρακτήρισε επίσης υψηλά τα τέλη στα κυπριακά αεροδρόμια και ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας νέων σχεδίων κατάρτισης προσωπικού.

Ζήτησε ακόμη ενημέρωση για τις μελέτες τουρισμού υγείας και αειφορίας, καθώς και για την πρόοδο του έργου κατασκευής μαρίνας στην Κισσόνεργα.

Επιπλέον, ως προς το ζήτημα της ανομβρίας, ρώτησε πώς αξιολογείται η δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης στα ξενοδοχεία, ενώ ζήτησε επεξηγήσεις για τη μεγάλη αύξηση στα κόστη για αναλώσιμα και τη συντήρηση κτιρίων και γραφείων.

Ο συνάδελφός του στο ΑΚΕΛ, Γιαννάκης Γαβριήλ, έκανε λόγο για αποδυνάμωση των γραφείων προώθησης του εξωτερικού τα τελευταία χρόνια, ενώ ρώτησε επίσης για την κατάσταση των υποστατικών του Υφυπουργείου και το έργο του Παρατηρητηρίου Τουρισμού.

Απαντώντας, ο κ. Κουμής είπε ότι το Υφυπουργείο επενδύει στην κινεζική αγορά για να μπορέσει σε βάθος χρόνου να διεκδικήσει απευθείας αεροπορική σύνδεση, η οποία δεν είναι εφικτή στο παρόν στάδιο για εμπορικούς λόγους.

Ως προς τα τέλη αεροδρομίων, είπε ότι τη διαχείριση έχουν αναλάβει ιδιωτικές εταιρείες και δεν είναι εύκολο για το Υφυπουργείο να παρέμβει, ενώ για τα θέματα κατάρτισης, είπε ότι διοργανώνονται σεμινάρια σε όλες τις περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και σεμινάρια με διακεκριμένους εκπαιδευτές.

Για τις αφαλατώσεις, είπε ότι ήταν προσωπική του εισήγηση η συμπερίληψη των ξενοδοχείων στα σχέδια του Υπουργείου Γεωργίας και ότι υποβλήθηκαν 11 αιτήσεις, χαρακτηρίζοντας θετική την ανταπόκριση από τα ξενοδοχεία.

Τέλος, για το Παρατηρητήριο Τουρισμού, είπε ότι αναβαθμίζεται σε βάθος χρόνου και εκδίδει πορίσματα από στατιστικούς δείκτες και ερωτηματολόγια.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου, Κώστας Κωσταντίνου, είπε για το έργο της Μαρίνας Πάφου ότι έχουν προβλεφθεί €360 χιλ. για απασχόληση συμβούλων σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής επενδυτή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2027.

Για τα υποστατικά του ΚΟΤ, είπε ότι επιλύθηκε η εκκρεμότητα με την παραλία της Λάρνακας και είναι σε εξέλιξη διαδικασία με τη Νομική Υπηρεσία για συμβιβασμό στην Πέτρα του Ρωμιού και τα Λουτρά της Αφροδίτης, ωστόσο μάλλον θα προκύψει δικαστική διαδικασία στη Λεμεσό.

Για τα αναλώσιμα γραφείου και τη συντήρηση κτιρίων, είπε ότι η αύξηση οφείλεται στα έξοδα που προβλέπονται για επιδιόρθωση και ανακαίνιση των γραφείων πληροφοριών στις επαρχίες ενόψει προεδρίας.

Για τη στελέχωση στα γραφεία εξωτερικού, είπε ότι δεν προβλέπεται πλέον υπεύθυνος γραφείου ως επιτόπιο προσωπικό, ωστόσο λαμβάνει χώρα καθημερινός συντονισμός με την κεντρική διοίκηση.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, υπέβαλε ερώτημα για το ζήτημα των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων και κατά πόσο τα παράπονα, κυρίως για οργανωμένα συγκροτήματα, είναι μεμονωμένες περιπτώσεις ή αν υπάρχει ανάγκη νομοθέτησης της υποχρέωσης συγκατάθεσης των υπόλοιπων ενοίκων.

Απαντώντας, ο κ. Κουμής είπε ότι οι εγγραφές στο μητρώο καταλυμάτων από 2023 έχουν διπλασιαστεί, έχοντας συνδράμει στην αύξηση των επισκεπτών, αλλά προκαλώντας ταυτόχρονα και ορισμένα προβλήματα.

Προσέθεσε ότι συμφωνήθηκε τον Σεπτέμβριο σε συνεννόηση με υπηρεσίες η εκπόνηση σχετικής μελέτης για λήψη μέτρων και ενδεχομένως νέου νομοθετικού πλαισίου, με πρόθεση ολοκλήρωσης στις αρχές του 2026.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας, ρώτησε ποιες οι πιο εμβληματικές δράσεις του Υφυπουργείου ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας, ενώ ζήτησε ενημέρωση για την πορεία του νομοσχεδίου για τα κέντρα διασκέδασης.

Στην απάντησή του, ο Υφυπουργός είπε αρχικά για το νομοσχέδιο των κέντρων εστίασης και διασκέδασης ότι το Υφυπουργείο έκρινε ότι έπρεπε να αυστηροποιηθεί η παρέμβαση πολιτείας κατά περιπτώσεις.

Προσέθεσε ότι έγιναν δύο διαβουλεύσεις, τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο του 2023, και λήφθηκε απόφαση ελαφράς τροποποίησης του νομοσχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει εξώδικες ποινές για παραβίαση ωραρίων.

Συμπλήρωσε ότι η Βουλή αποφάσισε τη διεξαγωγή νέας διαβούλευσης και εξέφρασε την άποψη ότι αυτή έχει εξαντληθεί καθώς ορισμένες διαφωνίες θα παραμένουν πάντοτε. Σημείωσε παράλληλα ότι πολλοί σύνδεσμοι ιδιοκτητών βλέπουν το νομοσχέδιο θετικά λόγω του εκσυγχρονιστικού του χαρακτήρα.

Για το πρόγραμμα της προεδρίας, είπε ότι έγινε προσπάθεια παροχής διευκολύνσεων διαμονής προς τους επισκέπτες σε συνεργασία με τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας, προσθέτοντας ότι αποτελεί ευκαιρία να προσεγγιστούν εκ νέου οι αγορές Βελγίου και Ολλανδίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ