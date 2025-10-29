Κοινοί κανόνες για εξ αποστάσεως συμβάσεις- Στόχος η προστασία καταναλωτών

Στην ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, κυρίως όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στοχεύει νομοσχέδιο που κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή (τροποποιητικός) Νομός του 2025» έχει στόχο να ενσωματώσει στο κυπριακό δίκαιο τη νέα ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2023/2673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2023 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ όσον αφορά τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως και την κατάργηση της Οδηγίας 2002/65/ΕΚ.

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, είναι να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ταυτόχρονα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Η οδηγία στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών στην ψηφιακή εποχή, διευκρινίζοντας τις απαιτήσεις πληροφόρησης και του δικαιώματος υπαναχώρησης, κυρίως για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται εξ αποστάσεως/διαδικτυακά, όπως για παράδειγμα τραπεζικές υπηρεσίες, ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόνοιες που αφορούν την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σε συμβάσεις που συνάπτονται διαδικτυακά, δηλαδή του δικαιώματος του καταναλωτή να υπαναχωρήσει εντός 14 ημερών από σύμβαση που συνάφθηκε μέσω διαδικτύου, ενώ οι εμπορευόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν σαφείς οδηγίες στους καταναλωτές για την άσκηση αυτού του δικαιώματος.

Επιπρόσθετα, για συμβάσεις που αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ενισχύει, μεταξύ άλλων, την προσυμβατική ενημέρωση που πρέπει να παρέχει ο εμπορευόμενος στον καταναλωτή, όπως για παράδειγμα την παροχή πληροφόρησης σχετικά με τα χαρακτηριστικά της χρηματοοικονομικής υπηρεσίας, πριν τη σύναψη της σύμβασης.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο έτυχε δημόσιας διαβούλευσης και ζητήθηκε από οργανωμένα σύνολα και κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως υποβάλουν τις απόψεις τους επί του νομοσχεδίου, οι οποίες αξιολογήθηκαν και λήφθηκαν υπόψη.