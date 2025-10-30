Ξεπέρασαν τα €360 εκατ. οι αγοραπωλησίες οικοπέδων και χωραφιών στο πρώτο εξάμηνο του 2025

Ισχυρές δυναμικές ανέπτυξε η αγορά γης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 όπως διαφαίνεται από την ανάλυση της Landbank Analytics. Οι συναλλαγές που αφορούσαν οικόπεδα και χωράφια ξεπέρασαν σε αξία τα €360,4 εκατ. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 1.130 συναλλαγές αγοραπωλησίας γης, επιβεβαιώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει.

Τα οικόπεδα κυριαρχούν σε όγκο συναλλαγών, ενώ τα χωράφια καταγράφουν εντυπωσιακά υψηλότερη μέση αξία ανά πώληση. Ειδικότερα, οι 794 πωλήσεις οικοπέδων άγγιξαν σε αξία τα €189,9 εκατ. και οι 336 πωλήσεις χωραφιών τα €170,5 εκατ. Η μέση αξία πώλησης για τα χωράφια υπολογίζεται περίπου σε €507.440 και η μέση αξία για οικόπεδα κυμαίνεται περίπου στις €239.170.

Αυτή διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι οι πωλήσεις χωραφιών αφορούν εκτάσεις πολύ μεγαλύτερου εμβαδού, είτε τεμάχια που βρίσκονται σε στρατηγικές θέσεις με σημαντική επενδυτική ή αναπτυξιακή προοπτική. Οι συναλλαγές που αφορούν οικόπεδα προορίζονται ως επί το πλείστο για την κάλυψη παραδοσιακών οικιστικών αναγκών, εν αντιθέσει με αυτές των χωραφιών που πιθανόν να αντικατοπτρίζουν μεγαλύτερες, στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις.

Λευκωσία

Τα οικόπεδα κυριαρχούν απόλυτα σε όγκο συναλλαγών, ωστόσο τα χωράφια παρουσιάζουν κατά μέσο όρο σημαντικά υψηλότερες τιμές πώλησης, κατέχοντας μάλιστα την πρώτη θέση μέσης αξίας στην κτηματαγορά της Πρωτεύουσας. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκαν 341 πωλήσεις οικοπέδων, αριθμός που τα καθιστά τη δεύτερη πιο δημοφιλή κατηγορία ακινήτων μετά τα διαμερίσματα, ενώ οι πωλήσεις χωραφιών ανήλθαν στις 83. Η εικόνα αντιστρέφεται πλήρως όταν εξετάζεται η μέση αξία κάθε συναλλαγής. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή πώλησης για τα χωράφια ανήλθε στα €363.654 και είναι η υψηλότερη μέση τιμή από όλες τις κατηγορίες ακινήτων στη Λευκωσία, ξεπερνώντας ακόμη και τις κατοικίες (€283.641). Αντίθετα η μέση τιμή πώλησης των οικοπέδων διαμορφώθηκε στα €220.331.

Λεμεσός

Όπως και στη Λευκωσία, τα οικόπεδα αποτελούν την προτιμώμενη επιλογή για την πλειοψηφία των αγοραστών γης, έχοντας υπερδιπλάσιο όγκο συναλλαγών από τα χωράφια. Οι πωλήσεις οικοπέδων έφθασαν τις 191 και ήταν η δεύτερη πιο εμπορική κατηγορία στην αγορά της Λεμεσού, το πρώτο εξάμηνο μετά τα διαμερίσματα (201 πωλήσεις).

Παρά ταύτα, η μέση αξία των 90 πωλήσεων χωραφιών έφθασε τις €687.800 και ήταν υπερδιπλάσια της μέσης αξίας των οικοπέδων που ξεπέρασε τις €305.000.

Λάρνακα

Στη Λάρνακα, ο όγκος των συναλλαγών για γη καθοδηγείται ξεκάθαρα από τα οικόπεδα, τα οποία κατέγραψαν σχεδόν τριπλάσιο αριθμό πωλήσεων σε σχέση με τα χωράφια. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 173 πωλήσεις οικοπέδων και ήταν η δεύτερη πιο δημοφιλής κατηγορία ακινήτων, μετά τα διαμερίσματα. Οι πωλήσεις χωραφιών το πρώτο μισό του 2025 ήταν 64 και η μέση τιμή πώλησής τους ανήλθε στα €416.300, η υψηλότερη μέση τιμή σε όλη την αγορά της Λάρνακας. Η μέση τιμή πώλησης των οικοπέδων διαμορφώθηκε στα €204.500.

Πάφος

Συνολικά, στην Πάφο πραγματοποιήθηκαν 123 συναλλαγές οικοπέδων και χωραφιών. Το πιο ενδιαφέρον εύρημα της ανάλυσης είναι οι αξίες πώλησης. Ειδικότερα η μέση αξία πώλησης των 46 χωραφιών ανήλθε σε €846.700, ενώ η μέση τιμή πώλησης των οικοπέδων διαμορφώθηκε στα €252.000.

Αμμόχωστος

Η αγορά στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου διαφοροποιείται πλήρως από τις υπόλοιπες επαρχίες, παρουσιάζοντας μια εντελώς αντίστροφη εικόνα. Τα χωράφια είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της αγοράς γης, υπερτερώντας συντριπτικά των οικοπέδων τόσο σε αριθμό συναλλαγών όσο και σε συνολική αξία, διατηρώντας παράλληλα μια πολύ υψηλή μέση τιμή πώλησης. Συνολικά πωλήθηκαν 53 χωράφια το πρώτο εξάμηνο του 2025 και μόλις 12 οικόπεδα. Η μέση τιμή των χωραφιών ήταν €241.000. και των οικοπέδων €134.500.

Υγιής αγορά και στρατηγικές επενδύσεις

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Landbank, Ανδρέας Χριστοφορίδης επισημαίνει:

«Η ανάλυσή μας επιβεβαιώνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι η αγορά γης αποτελεί τον πρωταγωνιστή της κυπριακής αγοράς ακινήτων Η αγορά των οικοπέδων, με εκατοντάδες συναλλαγές σε όλες τις επαρχίες, τροφοδοτεί τη διαρκή ζήτηση για οικιστική και εμπορική ανάπτυξη και αποτελεί τον πυρήνα της καθημερινής κτηματικής δραστηριότητας. Από την άλλη, η αγορά των χωραφιών σε όλες ανεξαιρέτως τις επαρχίες καταγράφει υψηλότερες μέσες τιμές και αναδεικνύεται ως ο σιωπηλός γίγαντας των στρατηγικών επενδύσεων. Ενδεικτικά, οι μέσες τιμές στην Πάφο αγγίζουν τις €850.000 και στη Λεμεσό πλησιάζουν τις €700.000. Είναι προφανές ότι αυτές οι τιμές δεν αντανακλούν την παραδοσιακή αγροτική αξία, αλλά την επενδυτική προοπτική. Αυτές οι συναλλαγές αφορούν μεγάλες εκτάσεις, τεμάχια σε τουριστικές ζώνες, γη με προοπτική ένταξης σε πολεοδομικά σχέδια ή εκτάσεις για μεγάλης κλίμακας αναπτύξεις, όπως πάρκα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή ενιαίες οικιστικές/τουριστικές αναπτύξεις πολυτελείας. Η Πάφος και η Λεμεσός οδηγούν την κούρσα σε αυτή την αγορά υψηλής αξίας, ενώ η Αμμόχωστος παρουσιάζει μια μοναδική ιδιαιτερότητα, όπου η αγορά γης αφορά σχεδόν αποκλειστικά αγορά χωραφιών, κυρίως για τουριστική εκμετάλλευση ή αγροτική ανάπτυξη.

Τα δεδομένα παραπέμπουν σε μια υγιή αγορά, που ωριμάζει, με τους επενδυτές να τοποθετούνται στρατηγικά σε γη με αυξημένη προοπτική, γεγονός το οποίο διασφαλίζει τη δυναμική της αγοράς στα επόμενα χρόνια».