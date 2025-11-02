Ανδρέας Μάτσας, ΣΕΚ: Οι προκλήσεις στην αγορά εργασίας

Με παρεμβάσεις και αναφορά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος της εργασίας, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, εκπροσώπησε τους Κύπριους εργαζόμενους στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 στις Βρυξέλλες.

Η Σύνοδος επικεντρώθηκε στη διαμόρφωση πολιτικών για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια περίοδο μετάβασης προς ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Στην τοποθέτησή του, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ υπογράμμισε ότι «σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, εναπόκειται σε εμάς να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις με θετικό τρόπο, ώστε να δημιουργήσουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη που θα προσφέρει στους εργαζομένους και στις επιχειρήσεις».

Όπως είπε, η δημοκρατία «κατοχυρώνει το δικαίωμα του να έχεις δικαιώματα» και ότι μόνο μέσα από την ενίσχυση της παραγωγικότητας, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση προσιτής στέγασης μπορεί να διασφαλιστεί η αξιοπρέπεια σε όλες τις πτυχές της ζωής.

Ο κ. Μάτσας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, μέσω πολιτικών που θα δίνουν προτεραιότητα στην ποιοτική απασχόληση, χαρακτηρίζοντάς το ως «το μεγαλύτερο οικονομικό πλεονέκτημα της Ευρώπης».

Ανάγκη ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Ο κ. Μάτσας τόνισε τη σημασία της επένδυσης στους ανθρώπους, στη νομοθετική πρωτοβουλία για την Ποιοτική Εργασία (Quality Jobs Act), επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων ως βασικού εργαλείου για την επίτευξη αξιοπρεπών όρων εργασίας.

Η υποχώρηση της συλλογικής διαπραγμάτευσης τα τελευταία είκοσι χρόνια , υπέδειξε, «αποδυνάμωσε το μερίδιο των εργαζομένων στα οφέλη της παραγωγικότητας και ενίσχυσε την ανασφάλεια και τις ανισότητες».

Πρέπει να ληφθούν ισχυρότερα μέτρα για την επίτευξη του στόχου κάλυψης του 80% των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις, υπογράμμισε, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της νομικής διαδικασίας για την Οδηγία περί ευρωπαϊκού Κατώτατου Μισθού.

Ο κ. Μάτσας εξέφρασε τη λύπή του για το γεγονός ότι «η Κύπρος παραμένει ανάμεσα στα επτά κράτη-μέλη που δεν έχουν ενσωματώσει ακόμη την Οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο».

Την ίδια ώρα, ζήτησε να συνδεθεί η κρατική χρηματοδότηση και οι δημόσιες συμβάσεις αποκλειστικά με επιχειρήσεις που υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις και σέβονται τα εργασιακά δικαιώματα.

Δικαίωμα στη στέγαση και σχέση με ΑΤΑ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στο δικαίωμα στη στέγαση, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπρεπής και προσιτή κατοικία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ποιότητας ζωής.

Ανέφερε πως το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Κατοικία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο, εφόσον οι κοινωνικοί εταίροι εμπλακούν ουσιαστικά στην υλοποίησή του, ενώ συνδύασε το ζήτημα της στέγασης με την ανάγκη για αναπροσαρμογή των κατώτατων μισθών και διατήρηση της ΑΤΑ ως βασικού μηχανισμού προστασίας της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων.

«Οι επενδύσεις στην καινοτομία, την τεχνολογία και στους ίδιους τους εργαζόμενους αποτελούν τον πραγματικό μοχλό αύξησης της παραγωγικότητας και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης», ανέφερε.

Επανέλαβε τέλος τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και του ρόλου των κοινωνικών εταίρων «στη διαμόρφωση μιας Ευρώπης που θα είναι πραγματικά ισχυρή και θα αποδίδει δίκαια τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς».