Κυρώσεις κατά Ρωσίας: Η Κύπρος στο κάδρο της παράκαμψής τους
Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των νέων αμερικανικών κυρώσεων κατά της Lukoil και της Rosneft, η Lukoil γνωστοποίησε ότι πουλά τα διεθνή της περιουσιακά στοιχεία στην κυπριακή εταιρεία Gunvor Group Ltd. Η τελευταία δραστηριοποιείται επιχειρησιακά από τη Γενεύη στην εμπορία πετρελαίου και LNG.
