Κυρώσεις κατά Ρωσίας: Η Κύπρος στο κάδρο της παράκαμψής τους

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των νέων αμερικανικών κυρώσεων κατά της Lukoil και της Rosneft, η Lukoil γνωστοποίησε ότι πουλά τα διεθνή της περιουσιακά στοιχεία στην κυπριακή εταιρεία Gunvor Group Ltd. Η τελευταία δραστηριοποιείται επιχειρησιακά από τη Γενεύη στην εμπορία πετρελαίου και LNG.

Επιμέλεια: Άρης Γεωργίου Μέσα σε λίγες μόλις ώρες από την ανακοίνωση των νέων αμερικανικών κυρώσεων κατά της Lukoil και της Rosneft, η ρωσική πετρελαϊκή κολοσσιαία εταιρεία Lukoil γνωστοποίησε ότι πουλά τα διεθνή της περιουσιακά στοιχεία στην κυπριακή εταιρεία Gunvor Group Ltd. Μια συναλλαγή που, με την πρώτη ματιά, μοιάζει με τεχνική «απεμπλοκή» από τις κυρώσεις αλλά στην ουσία φέρνει στο φως ένα παλιό δίκτυο ισχύος που συνδέεται με τον Ρώσο δικτάτορα και δεν διαλύθηκε ποτέ. Η συμφωνία αφορά τη Lukoil International GmbH, θυγατρική που ελέ...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΩΣΙΑΗΠΑΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚυρώσεις

