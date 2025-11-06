Η έμμεση εισαγωγή «ΑΤΑ για όλους» έβαλε ταφόπλακα στον πολύμηνο διάλογο

Τινάζεται στον αέρα η εργασιακή ειρήνη στη χώρα και η σταθερότητα στην οικονομία μετά τη χθεσινοβραδινή ομόφωνη απόφαση των εργοδοτικών οργανώσεων να απορρίψουν το προσχέδιο συμφωνίας για την ΑΤΑ που παρουσίασε η κυβέρνηση και τη θέση των συντεχνιών ότι δεν αλλάζουν ούτε ένα γιώτα από το πλαίσιο, δίνοντας οδυνηρό τέλος στον διάλογο των τελευταίων μηνών.

Παρά τη συστράτευση του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, στον κοινωνικό διάλογο για την ΑΤΑ για ενίσχυση των προσπαθειών του υπουργού Εργασίας για επίλυση του ζητήματος και, παρά και την προσωπική παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία και ο διάλογος τερματίζεται, με τις εργασιακές σχέσεις να μπαίνουν πλέον σε άγνωστα και δύσβατα μονοπάτια.

Στοιχείο το οποίο λειτούργησε καταλυτικά στην τελική απόφαση των δύο οργανώσεων, και το οποίο επισημάνθηκε σε κοινό ανακοινωθέν το οποίο ανέγνωσε ο πρόεδρος της ΟΕΒ Γιώργος Παντελίδης, ήταν η εισαγωγή την τελευταία στιγμή από την κυβέρνηση πρόνοιας στο προσχέδιο συμφωνίας, με την οποία καλείται η εργοδοτική πλευρά να εξουσιοδοτήσει τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας «να εφαρμόσουν μέτρα για επέκταση της ΑΤΑ σε περισσότερους δικαιούχους».

Σημείο διαφωνίας αποτελούν επίσης και πρόνοιες για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό, που δεν άπτονται των μεταβατικών συμφωνιών του 2017 και του 2023.

Μη ικανοποιητικό

Χθες, οι εκτελεστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και του Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) συνήλθαν σε τρίωρη κοινή συνεδρία με θέμα την εξέταση του προσχεδίου «για μόνιμη συμφωνία για την ΑΤΑ», όπως υποβλήθηκε προς τους κοινωνικούς εταίρους από την κυβέρνηση.

Μετά από εξαντλητικό διάλογο και σε βάθος ανταλλαγή απόψεων το εν λόγω προσχέδιο κρίθηκε από τα δύο Σώματα ως μη ικανοποιητικό σε σημαντικές πρόνοιές του και ως εκ τούτου, τονίστηκε, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και να υπογραφτεί ως έχει.

Οι δύο οργανώσεις επαναλαμβάνουν την επιθυμία τους για επίτευξη μόνιμης συμφωνίας για το θέμα της ΑΤΑ υπογραμμίζοντας ότι σε όλη τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων αποδέχονται την ανάγκη για κάλυψη στο 100% των χαμηλών μισθών για όσους δικαιούνται την ΑΤΑ.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν την ανάγκη για συμπερίληψη στη λειτουργία του συστήματος συγκεκριμένων προϋποθέσεων και ασφαλιστικών δικλίδων που θα το εκσυγχρονίζουν και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τη βιωσιμότητα του κρατικού μισθολογίου.

Όπως υποστηρίζουν, το προσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό που δεν άπτονται των μεταβατικών συμφωνιών του 2017 και του 2023 και τη δεδηλωμένη θέση αρχής της εργοδοτικής πλευράς που αναγνωρίζει στα πλαίσια του υφιστάμενου διατάγματος τον συνυπολογισμό της ΑΤΑ στον ανά διετία καθορισμένο κατώτατο μισθό.

Ωστόσο στο τέλος σημειώνουν ότι «ΟΕΒ και ΚΕΒΕ παραμένουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προσηλωμένοι στον διάλογο για εξεύρεση κοινά αποδεκτής συμφωνίας», μία διαβεβαίωση ωστόσο άνευ πλέον αντικειμένου.

Για την αρνητική στάση των εργοδοτών στο πλαίσιο για την ΑΤΑ, ο «Π» έγραψε από προχθές καθώς τα μηνύματα που λαμβάναμε ήταν έντονα.

Πρώτη αντίδραση συντεχνιών

Αρνητική εξέλιξη χαρακτηρίζουν την απόρριψη του προσχεδίου συμφωνίας οι συντεχνίες.

Μιλώντας στον «Π», ο γ.γ. της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, ανέφερε ότι «θα αξιολογήσουμε την αιτιολόγηση της απόφασης των εργοδοτών, την τοποθέτηση της κυβέρνησης και θα εξετάσουμε ανάλογα τα επόμενα βήματα».

«Είναι μια αρνητική εξέλιξη που θέτει σε αχαρτογράφητα νερά τις εργασιακές σχέσεις και την ομαλή λειτουργία του συστήματος», τονίζει, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη διαχείριση των εργασιακών σχέσεων και στη νέα κουλτούρα που επικρατεί».

Σύμφωνα με τον κ. Μάτσα, αυτή τη στιγμή ΑΤΑ λαμβάνουν 93 χιλ. στον ιδιωτικό τομέα, 75 χιλ. στον δημόσιο και ευρύτερο τομέα, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, ωρομίσθιους κλπ ενώ με βάση το προσχέδιο συμφωνίας, θα μπορούσε να λαμβάνει ΑΤΑ πρόσθετος αριθμός €55 χιλ. χαμηλόμισθων.

Ναι από συντεχνίες

Νωρίτερα η πανσυνδικαλιστική σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία, κατέληξε στην αποδοχή του προσχεδίου μόνιμης συμφωνίας που προτάθηκε από την κυβέρνηση.

Στο ανακοινωθέν των συντεχνιών αναφέρθηκε ότι «εδώ και μήνες το συνδικαλιστικό κίνημα επιδόθηκε σε έναν δύσκολο αγώνα για προάσπιση, συνέχιση και επέκταση του θεσμού της ΆΤΑ».

Η πέμπτη πανσυνδικαλιστική σύσκεψη για την ΑΤΑ εξέφρασε την ικανοποίησή της για τον όλο χειρισμό στον οποίον προέβη η διαπραγματευτική της ομάδα.

«Το συνδικαλιστικό κίνημα με πνεύμα σύνεσης, συνένωσης και συνδιαλλαγής έκανε αποδεχτή την κυβερνητική πρόταση. Το προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας για την ΆΤΑ γίνεται αποδεχτό ως έχει, χωρίς ούτε και μία αλλαγή κατά ένα Ι», τονίστηκε στο ανακοινωθέν που ανέγνωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών, Γιώργος Φράγκος.

«Το συνδικαλιστικό κίνημα, με στόχο να υπάρξει μόνιμη διευθέτηση για διασφάλιση του θεσμού, προέβη σε υποχωρήσεις που διευκόλυναν την εξεύρεση λύσης. Ευελπιστούμε ότι και η εργοδοτική πλευρά θα επιδείξει ανάλογο πνεύμα. Η συμβολή της κυβέρνησης ήταν καθοριστική και την ευχαριστούμε γι' αυτό», τονίστηκε.

Τι προνοεί το προσχέδιο

Στο προσχέδιο συμφωνίας, προνοείται σταδιακή επέκταση της ΑΤΑ στο 100% για όσους λαμβάνουν ΑΤΑ σε διάστημα 18 μηνών. Συγκεκριμένα, το ποσοστό της ΑΤΑ για όσους τη λαμβάνουν θα ανέλθει στο 80% την 01/01/2026 από 66,7% που είναι σήμερα, στο 90% από 01/07/2026 και στο 100% την 01/07/2027.

Παράλληλα, εισάγεται οροφή 4% ως μέγιστο ποσοστό πληθωρισμού. Η ΑΤΑ θα παραχωρείται μία φορά τον χρόνο εφόσον η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ κατά το προηγούμενο έτος είναι θετική.

Επίσης, η ΑΤΑ θα υπολογίζεται στον κατώτατο μισθό ετησίως, ενώ το ύψος του κατώτατου μισθού θα αναθεωρείται κάθε δύο χρόνια.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας να εφαρμόσουν μέτρα για επέκταση της ΑΤΑ προκειμένου να την απολαμβάνουν περισσότεροι εργαζόμενοι με παροχή αντισταθμιστικών προς τις επιχειρήσεις.

Περιλαμβάνεται ακόμη πρόνοια για εξέταση των μακροοικονομικών κινδύνων από το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

Μετά τις αρνητικές εξελίξεις, αναμένεται η αντίδραση της κυβερνητικής πλευράς για τη διαχείριση του όλου ζητήματος και τα επόμενα βήματα.