Τράπεζα Κύπρου: Πώς κατανέμονται τα μεικτά δάνεια €10,7 δισ.

Tα στεγαστικά δάνεια και τα δάνεια σε επιχειρήσεις απορροφούν το 67,3% των συνολικών μεικτών δανείων της Τράπεζας Κύπρου το εννιάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της Τράπεζας με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Ανά πελατειακό τομέα, τα στεγαστικά δάνεια ανέρχονται σε €3,6 δισ. από €3,5 δισ. το 2024 αποτελώντας το 33,6% από 34,7% πέρσι.

Τα μεικτά δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις τέλος του Σεπτεμβρίου του 2025 ανέρχονται σε €3,6 δισ. αποτελώντας το 33,6% από 32,7% το 2024.

Τα δάνεια σε διεθνείς επιχειρήσεις φθάνουν το €1,2 δισ. από €961 εκατ. και πλέον αποτελούν το 11,2% από 9,5% το προηγούμενο έτος.

Όσον αφορά τα καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες και λοιπά ανέρχονται σε €1,1 δισ. (10,3%) από €1 δισ. πέρσι (9,9%).

Στήριξη από διεθνείς εργασίες και επιχειρήσεις

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε σε €2,2 δισ., αυξημένος κατά 31% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας αύξηση σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, και προέρχεται κυρίως από δάνεια στον τομέα διεθνών εργασιών και από δάνεια σε επιχειρήσεις.

Δάνεια ανά κλάδο οικονομίας

Στον κλάδο των ιδιωτών τα μεικτά δάνεια ανέρχονται σε €4,8 δισ. όσο ήταν και πέρσι και ακολουθεί ο τομέας ξενοδοχείων και εστίασης με €1,1 δισ. από €1 δισ., οι λοιποί κλάδοι με €987,5 εκατ. από €755,3 εκατ., ο τομέας των ακινήτων με €936,1 εκατ. από €906 εκατ. και το εμπόριο με €902,6 εκατ. από €903,8 εκατ.

Αναφορικά με το νέο δανεισμό που δόθηκε στην Κύπρο κατά το τρίτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε €635 εκατ. σε σύγκριση με €760 εκατ. κατά το δεύτερο τρίμηνο 2025 και με ισχυρό νέο δανεισμό λόγω εποχικότητας που ανήλθε σε €842 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο 2025, μειωμένος κατά 17% σε τριμηνιαία βάση.

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο 2025 αποτελείτο από δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις ύψους €249 εκατ., δάνεια σε ιδιώτες (λιανικής τραπεζικής) ύψους €207 εκατ. (εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια ύψους €136 εκατ.), δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους €51 εκατ. και δάνεια στον τομέα διεθνών εργασιών ύψους €128 εκατ.

Σημειώνεται ότι το Συγκρότημα συνέχισε να παρέχει ποιοτικό νέο δανεισμό κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 μέσω συνετών πρακτικών. Σύμφωνα με την τράπεζα, ο νέος δανεισμός στη Κύπρο επικεντρώνεται σε επιλεγμένους κλάδους της οικονομίας οι οποίοι είναι συμβατοί με το προφίλ κινδύνου της Τράπεζας.

Ο στόχος για αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου ύψους περίπου 4% αναμένεται να ξεπεραστεί, υποστηριζόμενος κυρίως από τα δάνεια στον τομέα διεθνών εργασιών.

Όπως σημειώνει η τράπεζα, οι προτεραιότητες του Συγκροτήματος εστιάζουν κυρίως στη διατήρηση ποιοτικού νέου δανεισμού μέσω αυστηρών πρακτικών και αποτροπή επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Ενίσχυση εσόδων με βέλτιστη διαχείριση κεφαλαίων

Το Συγκρότημα παραμένει επικεντρωμένο στην ενίσχυση εσόδων με βέλτιστη διαχείριση κεφαλαίων μέσω της αύξησης ποιοτικού νέου δανεισμού, της ανάπτυξης σε τομείς της αγοράς όπως ασφαλιστικές εργασίες και ψηφιακά προϊόντα, για περαιτέρω διείσδυση στην αγορά και διαφοροποίηση των εσόδων μέσω μη τραπεζικών υπηρεσιών.

Επίσης, το Συγκρότημα συνεχίζει να επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση των εσόδων, μέσω πολλαπλών πρωτοβουλιών με χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, με έμφαση στα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες, ασφαλιστικές και άλλες μη τραπεζικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δυνατότητες του Συγκροτήματος.

Συμβολή μη επιτοκιακών εσόδων

Τα μη επιτοκιακά έσοδα του Συγκροτήματος συμβάλλουν σημαντικά στην κερδοφορία του, ενισχύοντας τη δυνατότητα του Συγκροτήματος για επιτυχή διαχείριση των εσόδων του σε ένα περιβάλλον μειωμένων επιτοκίων.

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, το Συγκρότημα κατέγραψε μη επιτοκιακά έσοδα ύψους €219 εκατ., αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση, λόγω κυρίως εσόδου από ασφαλιστική αποζημίωση ύψους €8 εκατ. που αναγνωρίστηκε στα λοιπά έσοδα του τρίτου τριμήνου 2025.

Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

Κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ανήλθαν σε €133 εκατ., αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση, λόγω κυρίως της αύξησης στις αμοιβές από εργασίες που δεν αφορούν συναλλαγές.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύονται από τις προμήθειες συναλλαγών από τη θυγατρική του Συγκροτήματος, JCC Payment Systems Ltd (JCC) που κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της επεξεργασίας καρτών και στις μεθόδους πληρωμών, η οποία ανήκει κατά 75% στην Τράπεζα.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες από την JCC για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 αποτελούν το 10% των μη επιτοκιακών εσόδων του Συγκροτήματος και ανέρχονται σε €22 εκατ., αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την ισχυρή αύξηση των συναλλαγών και τη βελτιωμένη διαχείριση χρεώσεων που προέρχονται από τρίτα μέρη.

Το 17% μη επιτοκιακών εσόδων από ασφάλειες

Οι ασφαλιστικές εταιρείες του Συγκροτήματος, EuroLife και Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Λτδ (‘GI’), κατέχουν σημαντική θέση στο κλάδο ζωής και στον γενικό ασφαλιστικό κλάδο αντίστοιχα στην Κύπρο, και παρέχουν επαναλαμβανόμενα έσοδα, παραμένοντας σημαντικοί παράγοντες στην κερδοφορία του Συγκροτήματος.

Τον Ιούλιο 2025, το Συγκρότημα ενίσχυσε περαιτέρω τις ασφαλιστικές του εργασίες εξαγοράζοντας την Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου Λτδ στο πλαίσιο της στρατηγικής του για επέκταση των ασφαλιστικών του δραστηριοτήτων και την περαιτέρω διαφοροποίηση του επιχειρηματικού του μοντέλου.

Η νομική συγχώνευση της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου Λτδ με τη EuroLife και τη GI αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου προς το τέλος του έτους. Η Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου Λτδ κατέχει μια εδραιωμένη θέση στον κλάδο ζωής και στον γενικό ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο, με μερίδια αγοράς ύψους 3% και 4% αντίστοιχα και αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση των μη επιτοκιακών εσόδων του Συγκροτήματος.

Τα καθαρά αποτελέσματα από ασφαλιστικές εργασίες για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 αποτελούν το 17% των μη επιτοκιακών εσόδων του Συγκροτήματος και ανέρχονται σε €36 εκατ, αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση, παρά την αρνητική επίπτωση στον γενικό κλάδο ασφάλισης που προέκυψε από την πυρκαγιά στη Λεμεσό τον Ιούλιο 2025 (περίπου €3 εκατ.).

Η ετήσια αύξηση οφείλεται στη συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου Λτδ μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, καθώς και στα υψηλότερα έσοδα από ασφάλιστρα στον κλάδο ζωής, που βοήθησαν στην αντιστάθμιση των υψηλότερων απαιτήσεων στον γενικό κλάδο ασφάλισης που προέκυψαν από τις πυρκαγιές.

Πλατφόρμα Ψηφιακής Οικονομίας (Jinius)

Τέλος, το Συγκρότημα με την Πλατφόρμα Ψηφιακής Οικονομίας (Jinius) στοχεύει να υποστηρίξει την ψηφιακή οικονομία της χώρας βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες με ένα αποδοτικότερο τρόπο, να ενδυναμώσει τις σχέσεις της Τράπεζας με τους πελάτες της, να δημιουργήσει ευκαιρίες περαιτέρω πωλήσεων (‘cross-selling’) καθώς επίσης και να δημιουργήσει νέες πηγές εισοδημάτων μεσοπρόθεσμα, αξιοποιώντας το ισχυρό μερίδιο αγοράς, την τεχνογνωσία και την ψηφιακή υποδομή της Τράπεζας.

Η Jinius αναμένεται να συμβάλει στο Συγκρότημα, ενισχύοντας περαιτέρω τα μη επιτοκιακά έσοδα του, μέσω των προμηθειών από συναλλαγές και των προμηθειών που καταβάλουν οι εμπόροι. Επίσης, αναμένεται να ενισχύσει το ψηφιακό αποτύπωμα του Συγκροτήματος, συνδέοντας το ηλεκτρονικό εμπόριο με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Οι πρώτες υπηρεσίες οι οποίες αφορούν συναλλαγές ‘από επιχείρηση σε επιχείρηση’, ήδη χρησιμοποιούνται από πελάτες, και περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση, διαχείριση εμβασμάτων, διαχείριση προσφορών, τη δυνατότητα εύρεσης υφιστάμενων αλλά και νέων συνεργατών καθώς και υπηρεσίες διαφήμισης.

Επί του παρόντος, περίπου 1,800 εταιρείες έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα και περίπου €1.8 δισ. μετρητά ανταλλάχθηκαν μέσω της πλατφόρμας το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης και διαχείρισης εμβασμάτων.

Τον Φεβρουάριο 2024, τέθηκαν σε εφαρμογή οι υπηρεσίες οι οποίες αφορούν και τον καταναλωτή, μια Πλατφόρμα Αγοράς Προϊόντων, με στόχο την ενίσχυση της επαφής με τους πελάτες.

Επί του παρόντος, 272 πωλητές λιανικού εμπορίου εντάχθηκαν στην πλατφόρμα σε συνολικά 14 κατηγορίες προϊόντων, όπως μόδα, τεχνολογία, μικροσυσκευές, παιχνίδια, ομορφιά, υγεία και ευεξία, συσκευές προσωπικής φροντίδας, αποσκευές και ταξιδιωτικός εξοπλισμός, DIY, σπίτι και κήπος, κλιματισμός και θέρμανση, λευκές συσκευές και βιβλιοπωλείο, ενώ περίπου 467 χιλιάδες προϊόντα καταχωρήθηκαν στην Πλατφόρμα.

Βασικές προτεραιότητες

Η προσπάθεια για ένα πιο αποδοτικό λειτουργικό μοντέλο αποτελεί βασικό στρατηγικό πυλώνα για το Συγκρότημα προκειμένου να προσφέρει αξία στους μετόχους, χωρίς να περιορίζει τη χρηματοδότηση στην ψηφιακή μεταμόρφωση και την επένδυση στο λειτουργικό μοντέλο του Συγκροτήματος.

Το Συγκρότημα έχει θέσει βασικές προτεραιότητες για το μέλλον με σκοπό τη διατήρηση της ισχυρής κεφαλαιακής του θέσης και υψηλής κερδοφορίας για παροχή ισχυρών αποδόσεων στους μετόχους του, στηρίζοντας παράλληλα τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη του, καθώς και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.

Οι βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής του Συγκροτήματος είναι:

-Δημιουργία νέων πρωτοβουλιών ανάπτυξης στον τραπεζικό και μη-τραπεζικό τομέα (όπως στον τομέα διεθνών επιχειρήσεων και ψηφιακό τομέα αντίστοιχα) ώστε να ενισχύσουν περαιτέρω την εγχώρια θέση του Συγκροτήματος, βοηθώντας παράλληλα στη διαχείριση των επιπτώσεων από την ομαλοποίηση των επιτοκίων.

-Διατήρηση ορθολογιστικού μοντέλου λειτουργίας, μέσω συνεχής πειθαρχημένης διαχείρισης εξόδων, επανεπενδύοντας παράλληλα στην επιχείρηση.

-Διατήρηση της ισχυρής ποιότητας ισολογισμού, μέσω διατήρησης αυστηρών πρακτικών δανειοδότησης, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου σε επίπεδα παρόμοια με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

-Παροχή ελκυστικών αποδόσεων στους μετόχους, σύμφωνα με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με έμφαση την συνετή διαχείριση πλεονάσματος κεφαλαίου και τη δημιουργία αξίας.

-Να ηγηθεί της μετάβασης της Κύπρου σε ένα βιώσιμο μέλλον και δημιουργία ενός οργανισμού με προοπτική, με όραμα για το μέλλον, συμπεριλαμβάνοντας τα θέματα ΠΚΔ σε όλους τους τομείς.