«Πράσινα» προϊόντα: Νομοσχέδιο για προστασία καταναλωτών

Στη βουλή κατατέθηκε την Πέμπτη νομοσχέδιο για προστασία των καταναλωτών από τις αγορές «πράσινων» προϊόντων.

Το νομοσχέδιο έχει τίτλο: «Ο Περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νομός του 2025» .

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή με σκοπό την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/825 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ όσον αφορά την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση μέσω καλύτερης προστασίας από αθέμιτες πρακτικές και μέσω καλύτερης ενημέρωσης, προχώρησε στην σύνταξη του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο Περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2025».

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι να ενδυναμωθούν οι καταναλωτές για την πράσινη μετάβαση και να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν συνειδητές και φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές όταν αγοράζουν προϊόντα. Επιπλέον, με το νομοσχέδιο ενισχύεται η προστασία των καταναλωτών από αναξιόπιστους ή ψευδείς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς και τις πρακτικές που παραπλανούν τους καταναλωτές, σχετικά με την ανθεκτικότητα ενός προϊόντος.

Στο εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνονται πρόνοιες όπου οι καταναλωτές θα έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν το χρόνο που έχει σχεδιαστεί να διαρκέσει ένα προϊόν και πώς και κατά πόσον, θα μπορεί αυτό να επισκευαστεί (Durability and Repairability) και επιπλέον κατά πόσον αυτό θα μπορεί να επισκευαστεί μελλοντικά.