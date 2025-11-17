Ανδρέας Αθανασιάδης: Θετική πορεία ασφαλιστικών εν μέσω προκλήσεων

Στην πορεία του ασφαλιστικού κλάδου στην Κύπρο, ο οποίος αναπτύσσεται σταθερά παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων ετών, αναφέρεται σε συνέντευξή του στον «Π» ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) , Ανδρέας Αθανασιάδης.

Στο πλαίσιο της επετειακής έκδοσης του ΠΟΛΙΤΗ, «100 Χρόνια Ασφαλιστική Βιομηχανία στην Κύπρο», ο κ. Αθανασιάδης κάνει αναφορά στα επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης στην Κύπρο με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό, τις αιτήσεις για αποζημίωση που κατατέθηκαν και το εκτιμώμενο ύψος των απαιτήσεων.

Απαντά ακόμη στο ερώτημα εάν σκέφτονται την υποβολή πρότασης για υποχρεωτική ασφάλιση, όπως έγινε στην Ελλάδα.

Δίνει την εικόνα σήμερα όσον αφορά τα κεφάλαια και τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών. Τέλος με τις πρόσφατες κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων στην κυπριακή αγορά να δημιουργούν νέες συνθήκες, αναφέρεται στις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Συνέντευξη

Ερ.: Παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων ετών και την εφαρμογή του ΓεΣΥ, η ασφαλιστική βιομηχανία όχι μόνο άντεξε αλλά συνεχίζει να αναπτύσσεται με αυξημένα ασφάλιστρα. Πώς το εξηγείτε αυτό;

Απ.: Πράγματι, ο ασφαλιστικός κλάδος στην Κύπρο επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα μέσα από μια δεκαετία γεμάτη προκλήσεις – από την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία στην ενεργειακή κρίση που ακολούθησε. Η έναρξη του ΓεΣΥ έγινε λίγο πριν την πανδημία και σίγουρα είχε τη δική της επίδραση στη βιομηχανία.

Ωστόσο, παρά τα πολλά εμπόδια, ο κύκλος εργασιών του κλάδου ξεπερνά σήμερα τα €1,3 δισ., συμβάλλοντας περίπου κατά 4% στο ΑΕΠ της χώρας.

Στον τομέα υγείας, ενώ τα πρώτα χρόνια μετά την εισαγωγή του ΓεΣΥ υπήρξε μείωση στον αριθμό των ασφαλισμένων, η τάση αυτή έχει πλέον αντιστραφεί. Από το 2022 και μετά βλέπουμε σταθερή αύξηση, με πάνω από 280.000 άτομα να διατηρούν σήμερα ιδιωτικά συμβόλαια υγείας.

Η ανθεκτικότητα που επέδειξε η βιομηχανία σε όλους τους κλάδους επιτεύχθηκε μέσα από μια στρατηγική που στηρίχθηκε στη φερεγγυότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια των εταιρειών, στις επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Οι εταιρείες απέδειξαν κατά τις περιόδους κρίσεις ότι παρέμειναν κοντά στον άνθρωπο και ότι ανεξαρτήτως των συνθηκών, μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες, να προσαρμοστούν στο περιβάλλον και να συνεχίσουν να προσφέρουν αξία στους πελάτες τους.

Τα επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης

Ερ.: Οι πρόσφατες πυρκαγιές στη Λεμεσό ανέδειξαν για ακόμη μία φορά την ανάγκη ασφαλιστικής κάλυψης, η οποία στην Κύπρο παραμένει χαμηλή. Ποια είναι τα ποσοστά κάλυψης ανά τομέα;

Απ.: Δυστυχώς, δεν υπάρχουν έγκυρα στοιχεία που να αποτυπώνουν ποσοτικά τα ποσοστά ασφαλιστικής κάλυψης ανά κατηγορία, όπως για παράδειγμα στις κατοικίες ή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το πρόβλημα της υποασφάλισης είναι υπαρκτό και πολύ έντονο, ειδικά στον τομέα της περιουσίας. Οι ασφαλιστικές εταιρείες-μέλη του ΣΑΕΚ που εκπροσωπούν σχεδόν το 98% της αγοράς, δέχτηκαν γύρω στις 275 απαιτήσεις για τις οποίες οι αποζημιώσεις αναμένεται να φτάσουν τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Η αγορά διαθέτει ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, με τις εταιρείες-μέλη του ΣΑΕΚ να προσφέρουν ολοκληρωμένα πακέτα για κατοικίες, τα οποία περιλαμβάνουν καλύψεις όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό και θύελλα. Ωστόσο, η αξιοποίησή τους από τους πολίτες παραμένει περιορισμένη. Οι πυρκαγιές στη Λεμεσό επιβεβαίωσαν ότι σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα σε ορεινές και αγροτικές, σημαντικός αριθμός υποστατικών παρέμενε ανασφάλιστος. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόβλημα υπάρχει όχι μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει καθόλου ασφαλιστική κάλυψη, αλλά και στις περιπτώσεις στις οποίες η κάλυψη είναι ανεπαρκής, είτε λόγω ασφάλισης με χαμηλότερα ποσά, είτε με ελλιπείς καλύψεις οι οποίες δεν ασφαλίζουν όλους τους κινδύνους.

Ερ.: Πόσες αιτήσεις για αποζημίωση κατατέθηκαν μετά τις πυρκαγιές και ποιο είναι το εκτιμώμενο ύψος των απαιτήσεων;

Απ.: Ο ΣΑΕΚ δεν λαμβάνει απευθείας αιτήσεις αποζημίωσης, καθώς αυτές υποβάλλονται στις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ωστόσο σε μια προσπάθεια να έχουμε μια ένδειξη για το μέγεθος των αποζημιώσεων, ζητήσαμε στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρείες-μέλη του ΣΑΕΚ. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε υπόψη μας, έχουν κατατεθεί πάνω από 275 αιτήματα αποζημίωσης, με το συνολικό κόστος για τον ασφαλιστικό κλάδο να αναμένεται να κυμανθεί γύρω στα €20 εκατομμύρια.

Αν και οι τελικοί αριθμοί ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, είναι σαφές ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ανταποκρίνονται με ταχύτητα και συνέπεια για την αποκατάσταση των ζημιών στους ασφαλισμένους τους

Ερ.: Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες όταν ασφαλίζουν την περιουσία τους για κινδύνους πυρκαγιάς;

Απ.: Το σημαντικότερο είναι να γίνεται σωστή εκτίμηση της αξίας της περιουσίας και να ανανεώνεται τακτικά το ασφαλισμένο ποσό, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα υποασφάλισης. Οι πολίτες θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει όλους τους σχετικούς κινδύνους, όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό ενώ σημαντικό είναι να λαμβάνεται υπόψη ότι η ασφάλιση του περιεχομένου μιας οικίας απαιτεί ξεχωριστή ασφάλιση.

Η σύγκριση του ύψους του ασφαλίστρου μεταξύ πολιτών δεν μπορεί και δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί το κριτήριο για την επιλογή ενός ασφαλιστικού συμβολαίου, αφού στην αγορά υπάρχουν πολλά είδη συμβολαίων και οι λεπτομέρειες που αφορούν τις καλύψεις μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό του ασφαλίστρου. Είναι για αυτό το λόγο που η συνεργασία με επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αυτοί μπορούν να καθοδηγήσουν σωστά τους πελάτες ως προς το είδος και την έκταση των καλύψεων που χρειάζονται.

Προώθηση κινήτρων για ασφάλιση κατοικιών

Ερ.: Το ασφαλιστικό κενό έχει επισημανθεί και από την Κεντρική Τράπεζα. Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε προτάσεις για υποχρεωτική ασφάλιση, όπως έγινε στην Ελλάδα;

Απ.¨: Το ασφαλιστικό κενό είναι μια πραγματικότητα και αποτελεί πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε συλλογικά. Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, σε διαφορετικά επίπεδα και σε διαφορετικούς κλάδους.

Ως ΣΑΕΚ δεν προκρίνουμε την υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση η οποία υπό κάποιες προϋποθέσεις μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης, αλλά κατόπιν προσεκτικού σχεδιασμού και σωστής εφαρμογής λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα της Κύπρου.

Ωστόσο, προτεραιότητά μας σήμερα είναι η προώθηση κινήτρων όπως φορολογικές ελαφρύνσεις για την ασφάλιση κατοικιών και η ενίσχυση της ασφαλιστικής παιδείας. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις του Εφόρου Φορολογίας με τις οποίες επέδειξε θετική ανταπόκριση στις εισηγήσεις της ασφαλιστικής βιομηχανίας για συμπερίληψη του ασφαλίστρου στις αφορολόγητες δαπάνες, αποτελούν μια πολύ σημαντική εξέλιξη η οποία είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Περιμένουμε την τελική έγκριση και ψήφιση της εν λόγω ρύθμισης η οποία θα βοηθήσει την κοινωνία αφού θα αυξήσει τον αριθμό των προστατευμένων περιουσιών και να μειώσει την πίεση που έχει το κράτος στο να σπεύδει να αποζημιώσει κατ’ εξαίρεση, τους ανασφάλιστους ιδιοκτήτες, επιβαρύνοντας τα δημόσια ταμεία και κατά συνέπεια όλους τους φορολογούμενους πολίτες.

Παράλληλα, ως ΣΑΕΚ, συμμετέχουμε ενεργά στην Κυπριακή Επιτροπή Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, που συντονίζει η Κεντρική Τράπεζα με στόχο να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες σχετικά με τη σημασία της ασφάλισης.

Κεφάλαια και φερεγγυότητα

Ερ.: Ποια είναι η εικόνα σήμερα όσον αφορά τα κεφάλαια και τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών;

Απ.: Ο ασφαλιστικός τομέας στην Κύπρο είναι κεφαλαιακά ισχυρός και από τους πιο υγιείς στην Ευρώπη. Ο μέσος δείκτης φερεγγυότητας (SCR) για τις ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο ανέρχεται σε 274%, σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ, που είναι 243%.

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο κλάδος είναι απολύτως φερέγγυος και σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ακόμη και υπό συνθήκες πίεσης

Προκλήσεις εν μέσω εξαγορών

Ερ.: Οι πρόσφατες κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων στην κυπριακή αγορά δημιουργούν νέες συνθήκες. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες;

Απ.: Οι πρόσφατες εξαγορές και συγχωνεύσεις, όπως αυτές της CNP από την Ελληνική Τράπεζα, της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Κύπρου και η ενοποίηση των ασφαλιστικών θυγατρικών της Eurobank, αλλάζουν τον χάρτη της αγοράς. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ευκαιρίες για μεγαλύτερη κεφαλαιακή ισχύ, καλύτερες υπηρεσίες και νέες συνέργειες.

Παράλληλα, όμως, συνοδεύονται από προκλήσεις, όπως η ενσωμάτωση διαφορετικών συστημάτων και δικτύων διανομής, η ανάγκη διατήρησης ανταγωνιστικών τιμολογίων και η συμμόρφωση με ένα συνεχώς αυστηρότερο εποπτικό πλαίσιο. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ενσωμάτωση μεταξύ των εμπλεκομένων εταιρειών θα υλοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο και ότι το τελικό αποτέλεσμα θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και την εμπιστοσύνη του κοινού, χωρίς να διαταραχτεί η υγιή λειτουργία της αγοράς, για την οποία πρέπει να έχουμε κάθε λόγο να νοιώθουμε υπερήφανοι.