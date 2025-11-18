Προωθείται νομοθεσία για προστασία καταναλωτών από πτώχευση τουριστικών γραφείων

Προωθείται η θέσπιση νομοθεσίας για προστασία και αποζημίωση των καταναλωτών που επηρεάζονται από την πτώχευση τουριστικών γραφείων, λέχθηκε την Τρίτη σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου, η οποία εξέτασε αυτεπάγγελτα το ζήτημα.

Παράλληλα αναφέρθηκε πως στην περίπτωση πρόσφατης πτώχευσης ταξιδιωτικού γραφείου, ενώ πρέπει να καταβληθούν στους επηρεαζόμενους καταναλωτές περίπου €100.000, η εγγυητική του διοργανωτή ταξιδιών είναι μόνον €12.000, δηλαδή θα πληρωθεί ο κάθε καταναλωτής μόνον γύρω στα 13 σεντ για κάθε ευρώ το οποίο έχει πληρώσει. Από την πτώχευση αυτή επηρεάστηκαν 186 άτομα, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Καταναλωτών, ο οποίος σημείωσε πως οι καταναλωτές "πληρώνουν τα σπασμένα".

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Πρόεδρος και Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, αναφερόμενος στην πρόσφατη περίπτωση τουριστικού γραφείου που κήρυξε πτώχευση, είπε ότι «οι καταναλωτές για ακόμα μια φορά θα έρθουν να πληρώσουν την αμέλεια του κράτους τελικά». Σημείωσε επίσης πως από το 2020 ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών προειδοποιούσε σε ανάλογη περίπτωση ότι υπάρχει πρόβλημα, προσθέτοντας ότι η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή «σφύριζε αδιάφορα».

Ο κ. Παπαδούρης ανέφερε πως εντός της συνεδρίας της Επιτροπής λέχθηκε ότι ετοιμάζεται νέα νομοθεσία που θα προσπαθήσει να καλύπτει τις περιπτώσεις τουριστικών γραφείων που έχουν πτωχεύσει, η οποία θα είναι έτοιμη σε 7-8 μήνες. «Η νομοθεσία που ετοιμάζεται τώρα εμένα προσωπικά δεν με ικανοποιεί, αν όντως προχωρήσουμε με αυτά που μας είπαν», ανέφερε. Όπως εξήγησε, ο καταναλωτής θα καταβάλλει επιπλέον ποσό, το οποίο θα χρησιμοποιείται προνοητικά για αποζημίωση του καταναλωτή.

«Είναι άξιες απορίας οι σκέψεις που κάνουν το κράτος και το αρμόδιο Υπουργείο για το πώς να λύσουν ένα πρόβλημα. Αν θέλεις να λύσεις ένα πρόβλημα, προνοητικά βάζεις ασφαλιστικές δικλίδες για να έχει κόστος οποιοσδήποτε επιτήδειος προσπαθήσει με δόλο να ξεγελάσει και το σύστημα, αλλά και τους πελάτες του», επεσήμανε.

Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, αναφερόμενος στην πρόσφατη πτώχευση ταξιδιωτικού γραφείου, δήλωσε πως στη συνεδρία της Επιτροπής λέχθηκε ότι περίπου €100.000 πρέπει να πληρωθούν στους καταναλωτές και η εγγυητική του διοργανωτή ταξιδιών είναι μόνον €12.000, δηλαδή θα πληρωθεί ο κάθε καταναλωτής μόνον γύρω στα 13 σεντ για κάθε ευρώ το οποίο έχει πληρώσει. «Αυτό το θεωρούμε απαράδεκτο ως καταναλωτές», υπογράμμισε.

Υπάρχουν υπαίτιοι, είπε ο κ. Δρουσιώτης, αναφερόμενος συγκεκριμένα στον Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, στο Υπουργείο Ενέργειας, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. «Κάποιοι δεν έκαναν τη δουλειά τους και βλέπουμε ξανά το ίδιο έργο, οι καταναλωτές να πληρώνουν τα σπασμένα», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών ανέφερε ότι επηρεάστηκαν 186 άτομα από την πτώχευση του ταξιδιωτικού γραφείου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ομάδες συνταξιούχων. «Δεν φταίει ο νόμος. Φταίνε αυτοί που ήταν εντεταλμένοι να εφαρμόζουν τον νόμο», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ