Black Friday 2025: Με σύμμαχο τα γεμάτα πορτοφόλια λόγω μισθοδοσίας

Με προσδοκίες για ενίσχυση του λιανικού εμπορίου αναμένεται ο φετινός εορτασμός της Black Friday στις 28 Νοεμβρίου καθώς οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα έχουν ήδη πληρωθεί. Την ίδια ώρα, οι μικρές επιχειρήσεις επαναφέρουν το αίτημα για θεσμική ρύθμιση της χρονικής διάρκειας των ξεπουλημάτων, ενώ ο Σύνδεσμος Καταναλωτών επισημαίνει ότι έχει ξεθωριάσει ο θεσμός στην Κύπρο.

Ο γενικός γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου, Μάριος Αντωνίου, σε δηλώσεις στον «Π» εξέφρασε αισιοδοξία για τον φετινό εορτασμό της Black Friday καθώς, όπως αναφέρει, «φέτος βολεύει η ημερομηνία αφού οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα έχουν πληρωθεί».

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, τα στοιχεία για τον όγκο κύκλου εργασιών είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, με τη χώρα να καταγράφει για τέταρτο συνεχή μήνα τη μεγαλύτερη αύξηση στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ, όπως καταδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat.

Αναφερόμενος στους λόγους της αύξησης, ο κ. Αντωνίου επεσήμανε ότι η πίτα στην αγορά μεγαλώνει, ενώ καθοριστική είναι και η συμβολή των τουριστών. Παράλληλα, εξέφρασε τη θέση ότι η ραχοκοκαλιά του λιανικού εμπορίου είναι ο τομέας των υπεραγορών. «Τα τελευταία χρόνια οι Κύπριοι καταναλωτές φαίνεται να ξεθάρρεψαν, αλλάζοντας ωστόσο καταναλωτικές συνήθειες», σημείωσε, επισημαίνοντας επίσης ότι πλέον οι καταναλωτές είναι πιο εκπαιδευμένοι και κάνουν πιο έξυπνες και συμφέρουσες αγορές.

Κληθείς να σχολιάσει στο φαινόμενο που παρατηρείται με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως είναι π.χ. η αλλαγή των τιμών πριν τα ξεπουλήματα, σημείωσε ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική ημερίδα την Πέμπτη σε συνεργασία με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή όπου θα συζητηθεί το θέμα των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, μετά από τον οδηγό που τους έχει αποστείλει η Υπηρεσία εδώ και έναν χρόνο.

Νομοθετική ρύθμιση

Με αφορμή την Black Friday, η Γενική Συνομοσπονδία Παγκυπρίων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ) επαναφέρει το αίτημά της για τη νομοθετική ρύθμιση των ξεπουλημάτων.

Ο γενικός γραμματέας της ΠΟΒΕΚ, Στέφανος Κουρσάρης, δήλωσε στον «Π» ότι «σε ένα περιβάλλον αναρχίας είναι επιβεβλημένη η νομοθετική ρύθμιση της χρονικής διάρκειας των ξεπουλημάτων».

«Στην Κύπρο, ο καθένας κάνει ό, τι θέλει, προχωρεί σε προσφορές και μειώσεις τιμών όποτε θέλει», σημειώνει, τονίζοντας ότι χάθηκε η αξιοπιστία του κόσμου όσον αφορά την πραγματική αξία των ξεπουλημάτων, πόσω μάλλον της Black Friday.

Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου, υπογραμμίζει, είναι απαραίτητη η επαναφορά της χρονικής διάρκειας των ξεπουλημάτων στις 4 περιόδους, ανάλογα με την εποχή.

Ξεθώριασε ο θεσμός

Η νομική λειτουργός του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Βιργινία Χρήστου, ανέφερε στον «Π» ότι στις 28 Νοεμβρίου θα εορταστεί η Black Friday με εκπτώσεις κυρίως σε είδη ένδυσης, υπόδησης και ηλεκτρικές συσκευές, ενώ τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, η Cyber Monday θα προσφέρει μεγάλες εκπτώσεις σε ηλεκτρονικές συσκευές.

Παράλληλα, πρόσθεσε, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου θα υπάρξουν εκπτώσεις που θα αφορούν μεγάλες πλατφόρμες που διαθέτουν καταλύματα (π.χ. booking) καθώς και αεροπορικές εταιρείες, ενώ λίγες μέρες μετά θα υπάρχουν εκπτώσεις για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

«Ο θεσμός του Black Friday έχει ξεθωριάσει στην Κύπρο καθώς δεν υπάρχει νομικός περιορισμός στις εκπτώσεις. Αρκετές εταιρείες αναφέρουν ότι δεν θα συμμετέχουν στην Black Friday καθώς ήδη προχώρησαν σε εκπτώσεις το προηγούμενο διάστημα», σημειώνει.

Την ίδια ώρα, επισημαίνει ότι στην Κύπρο οι εκπτώσεις ανέρχονται σε 20%-30% περίπου, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις φθάνουν το 40%, την ώρα που στην Αμερική οι εκπτώσεις φθάνουν το 90% ή και περισσότερο.

Επίσης, αναφέρει ότι πολλές επιχειρήσεις στην Κύπρο διαφημίζουν εκπτώσεις μέχρι 75%, ενώ στην ουσία πολύ λίγα προϊόντα έχουν αυτήν την έκπτωση.

Συμβουλές προς καταναλωτές

Συμβουλές προς τους καταναλωτές ενόψει της Black Friday έδωσε πρόσφατα η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή. Συγκεκριμένα, προτρέπει τους καταναλωτές να αγοράζουν αυτά που πραγματικά χρειάζονται, να διενεργούν έρευνα αγοράς, να μην αγοράζουν ένα προϊόν απλά επειδή είναι σε προσφορά και να αξιοποιούν το διαδίκτυο για ενημέρωση.

Παράλληλα, η Υπηρεσία τονίζει ότι η τιμή δεν πρέπει να είναι το μόνο κριτήριο και οι καταναλωτές να καθορίσουν τον προϋπολογισμό τους από πριν και να ενημερώνονται για τις πολιτικές επιστροφών.

Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών συμβουλεύει επίσης όπως λαμβάνονται αποδείξεις όπου θα φαίνεται η έκπτωση που έλαβαν.