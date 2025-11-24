Με οριακά κέρδη ξεκίνησε την εβδομάδα το ΧΑΚ

Οριακά κέρδη κατέγραψε στη σημερινή πρώτη χρηματιστηριακή συνάντηση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 278,86 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,10%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €222,703.67.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 169,12 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,11%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,13% και της Εναλλακτικής Αγοράς 0,01%, ζημιές σημείωσαν ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,31% και των Ξενοδοχείων 0,16%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €67,606.4000 (τιμή κλεισίματος €8.0000– άνοδος 0,50%), της Demetra Holdings με €43,846.9400 (τιμή κλεισίματος €1.6000 – πτώση 0,31%), της The Cyprus Cement με €41,206.1500 (τιμή κλεισίματος €1.2700 – χωρίς μεταβολή), της Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €27,337.3000 (τιμή κλεισίματος €4.4800 – άνοδος 0,45%) και της Atlantic Insurance με €14,863.3800 (τιμή κλεισίματος €2.4000 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 7 καθοδικά και 10 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 130.

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των ακόλουθων εταιρειών, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία λήφθηκε με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 70(2)(ιγ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως εκάστοτε ισχύει: Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ, A. Tsokkos Hotels Public Ltd, Dome Investments Public Company Ltd.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΧΑΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε όπως ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών αυτών στο ΧΑΚ από την 1η Δεκεμβρίου 2025, μέχρι τη συμμόρφωση τους και το αργότερο μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2026, εάν μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης περιόδου δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί.

Η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, καθότι οι εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της ακόλουθης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης:

Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ: της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2023, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2024, της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2024, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2025,

A. Tsokkos Hotels Public Ltd και Dome Investments Public Company Ltd: των Ετήσιων Οικονομικών τους Εκθέσεων για το έτος που έληξε στις 31/12/2024, των Εξαμηνιαίων Οικονομικών τους Εκθέσεων για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2025, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση, για την οικονομική τους κατάσταση.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13 Εβδομάδων Γραμματίων Δημοσίου 8ης Έκδοσης, Σειράς 2025 (29/08/2025 -28/11/2025), με κωδικό ΓΔ13Θ25/ TB13H25 από τις 25 Νοεμβρίου 2025 μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου 2025 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών, ενόψει της διαγραφής των τίτλων αυτών.

Σύμφωνα με το ΧΑΚ, η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου από το Χρηματιστήριο και από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου 2025.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε για εκκαθάριση των συναλλαγών, μέσα στα πλαίσια προστασίας των επενδυτών, σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ