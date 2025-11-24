Πέραν των 10.000 παιδιών παραπέμφθηκαν σε εκπαιδευτικούς ψυχολόγους το 2023-2024 - Τι δείχνουν στοιχεία

Πέραν των 10 χιλιάδων μαθητών παραπέμφθηκαν σε εκπαιδευτικούς ψυχολόγους τη σχολική χρονιά 2023-2024, έναντι 9.300, που παραπέμφθηκαν την προηγούμενη, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος ΔΕΠΥ Κύπρου, ο οποίος κάνει λόγο για ραγδαία αύξηση των παιδιών, που χρειάζονται ψυχολογική και εκπαιδευτική στήριξη στο σχολείο.

Ο Σύνδεσμος ΔΕΠΥ Κύπρου, με αφορμή στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρόσφατα από τον «Φ» σε σχέση με τον αριθμό παραπομπών μαθητών σε εκπαιδευτικούς ψυχολόγους του Υπουργείου Παιδείας, αναφέρει ότι η ανοδική αυτή τάση καταδεικνύει τόσο την εντεινόμενη ανάγκη για υποστήριξη όσο και την αυξημένη ευαισθητοποίηση του σχολικού προσωπικού γύρω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές.

Όπως σημειώνει, παρά τα θετικά βήματα, η Κύπρος συνεχίζει να υστερεί σημαντικά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προσθέτοντας πως η σημερινή αναλογία είναι -ένας εκπαιδευτικός ψυχολόγος για 1.850 παιδιά- θεωρείται εξαιρετικά υψηλή, τη στιγμή, που διεθνώς πολλά σχολεία διαθέτουν μόνιμο ψυχολόγο, μια πρακτική που επιτρέπει άμεση και εξατομικευμένη στήριξη.

Χαιρετίζει την πρόσφατη αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικών ψυχολόγων, τονίζοντας όμως ότι η ενίσχυση αυτή δεν επαρκεί, καθώς ο αριθμός των παιδιών, που ζητούν βοήθεια αυξάνεται συνεχώς.

Την ίδια ώρα, ο Σύνδεσμος αναδεικνύει ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα και συγκεκριμένα τις συχνές απορρίψεις από τις Επαρχιακές Επιτροπές των εισηγήσεων των ψυχολόγων για εύλογες προσαρμογές, όπως τα διαφοροποιημένα διαγωνίσματα.

Παρά το ότι οι προσαρμογές αυτές αποτελούν βασικό εργαλείο ισότιμης πρόσβασης, μόλις 15 με 20 μαθητές παγκύπρια λαμβάνουν διαφοροποιημένο διαγώνισμα ή εξεταστικό δοκίμιο, οδηγώντας σε άνιση μεταχείριση ακόμη και μεταξύ παιδιών με αναπηρίες και σε περιορισμό της υποστήριξης που δικαιούνται, σημειώνει.

Ο Σύνδεσμος ΔΕΠΥ Κύπρου καλεί το Υπουργείο Παιδείας και όλους τους αρμόδιους φορείς να λάβουν άμεσα μέτρα, ζητώντας ουσιαστική αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικών ψυχολόγων, θεσμική κατοχύρωση της άμεσης εφαρμογής των εισηγήσεων των ειδικών, ενίσχυση των δομών υποστήριξης για μαθητές με ΔΕΠΥ και άλλες δυσκολίες, σταδιακή υιοθέτηση του μοντέλου «ένας ψυχολόγος ανά σχολείο» με σαφές χρονοδιάγραμμα και την ανάπτυξη προληπτικών δράσεων ψυχικής υγείας σε κάθε σχολική κοινότητα.

«Η ψυχική υγεία των παιδιών δεν είναι πολυτέλεια. Είναι προϋπόθεση για ένα δίκαιο και συμπεριληπτικό σχολείο», υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να συνεχίσει τον αγώνα για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που στηρίζει κάθε παιδί, χωρίς εξαιρέσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ